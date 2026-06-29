Proyecto comunitario «Por más Salud» en Cienfuegos: seis años transformando vidas a través del ejercicio físico

A punto de cumplir su sexto aniversario, el proyecto comunitario «Por más Salud», del combinado deportivo número tres de la ciudad de Cienfuegos, se consolida como un referente en la promoción de la actividad física y el bienestar integral. Lejos de decrecer, la iniciativa ha logrado incrementar el número de practicantes sistemáticos, demostrando que el deporte y la salud son prioridades inamovibles para la población sureña.

El alma mater de esta experiencia es el licenciado en Cultura Física Yunier Martínez Reyes, trabajador del combinado deportivo número tres y promotor comunitario con varios años de trayectoria en el fomento del ejercicio físico. Tras regresar de una misión en Venezuela, Martínez Reyes retomó el trabajo en la escuela primaria Antonio Maceo, ubicada en el reparto Hermanas Giralt, y desde entonces no ha cesado en su empeño de acercar la actividad física a todos los rincones de la comunidad.

Actualmente, las sesiones se desarrollan en horarios redimensionados, de lunes a viernes, para adaptarse a las posibilidades de los practicantes, quienes provienen no solo del reparto Hermana Giral sino también de otros asentamientos cercanos.

«Esto forma parte de la cultura física comunitaria. Realizamos un grupo de aerobio con todos los pasos básicos combinados con bailes tradicionales como la salsa y el merengue. También hacemos parte localizada, donde trabajamos piernas, abdomen, y al final aplicamos ejercicios de estiramiento», explicó Martínez Reyes, quien con pasión y entrega ha convertido cada clase en un espacio de salud y encuentro social.

Resultados que hablan por sí solos

La seriedad y constancia del trabajo realizado por Yunier Martínez durante casi seis años han dado frutos tangibles. No solo se mantienen los fundadores del proyecto, sino que la cifra de nuevos ingresos crece cada día, un indicador que evidencia la confianza que la comunidad deposita en esta iniciativa.

Los testimonios de los practicantes sistemáticos reflejan el impacto positivo en su calidad de vida. Elvira Bermejo Ferrer, una de las asistentes habituales, confiesa que desde que comenzó a practicar actividad física su vida cambió notablemente.

«Mi ansiedad es menor, duermo mucho mejor y tengo más apetito. Además, he ampliado mi círculo de amistades. Hago como una pequeña terapia, porque la socialización también es parte del tratamiento», aseguró Bermejo Ferrer.

Por su parte, Yuliet Oliva Gómez, otra practicante sistemática, destacó el sentido de pertenencia y unión que caracteriza al colectivo.

«Hay mucha unión en el grupo. Como usted ve, se han sumado muchas más personas al proyecto. Nos ha dado resultados porque físicamente estamos estables, nuestra salud también lo está. Es algo constante y es bueno para toda la comunidad de mujeres que estamos aquí», expresó Oliva Gómez.

Reina Cabrera Sardiña, quien se incorporó con el objetivo claro de mantener su salud, coincidió con sus compañeras y añadió un argumento de peso.

«Me incorporé para mantener la salud, para tener un sistema de salud saludable. Y además, ya se sabe que a partir de los cincuenta años hacer ejercicios físicos ayuda a mantener la calidad de vida», manifestó Cabrera Sardiña.

Actividad física en tiempos de contingencia

El proyecto «Por más Salud» demuestra que, incluso en medio de las limitaciones impuestas por la contingencia energética que atraviesa el país, la actividad física comunitaria en la Perla del Sur no se detiene. La voluntad de los practicantes y el liderazgo de Yunier Martínez Reyes han logrado sostener y expandir esta obra, que en sus seis años de existencia se ha convertido en un pilar de la comunidad Hermanas Giralt.

Con cada sesión, con cada paso de baile y cada ejercicio de estiramiento, este proyecto reafirma que la salud es un derecho y una conquista diaria. Y que, a pesar de las dificultades, la constancia y el espíritu de superación son los mejores aliados para construir una vida más plena.