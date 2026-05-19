Cienfuegos homenajea a sus leyendas del ajedrez

Desde el pasado 14 de mayo y hasta el día 21, se desarrolla en Cienfuegos el amplio y variado programa de actividades del «deporte ciencia» en la provincia, con el propósito de acercar a las nuevas generaciones la historia del ajedrez en el territorio y sus principales protagonistas.

La jornada comenzó en la academia de ajedrez de la ciudad de Cienfuegos con una simultánea a cargo de la Gran Maestra Maritza Arribas Robaina y la Maestra Internacional Roquelina Fardiño Reyes. Dentro del programa se incluyen, entre otras actividades, el viernes literario, espacio en el que se abordará la historia del ajedrez local, así como una segunda simultánea del certamen, dirigida por el Maestro Nacional Luis Enrique Tenreyro.

En relación con esta jornada ajedrecística en la «Perla del Sur», Luis Ruiz Ponce, comisionado de ajedrez en Cienfuegos, precisó que, además de rendir homenaje a los protagonistas de la historia del ajedrez en la ciudad, se busca «oxigenar nuevamente la práctica de este deporte en la provincia». Añadió que, pese a las limitaciones existentes, nada podrá detener el empuje de experimentados y jóvenes atletas por seguir practicando esta disciplina.

De esta manera, tanto veteranos como noveles ajedrecistas cienfuegueros, a través de estas jornadas del deporte ciencia, reconocen a quienes han sido protagonistas de la historia del ajedrez en la «Perla del Sur». Y, sobre todo, reafirman que, a pesar de las dificultades con el combustible y los apagones, gracias a iniciativas locales se mantiene viva la práctica del ajedrez en el territorio.