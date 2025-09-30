Analiza Pleno del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos estrategias para incrementar producción de alimentos (+📹Video)

Cienfuegos, con más de 400.500 habitantes, atraviesa hoy una situación bien compleja desde el punto de vista económico, con alto impacto en la alimentación del pueblo. Cosechar las cerca de nueve mil toneladas que demanda el abastecimiento y la permanencia de ofertas en placitas y mercados, además del sector social, es todo un reto para las empresas estatales y las unidades empresariales de base de la agricultura y las cooperativas.

En el pleno del Comité Provincial del Partido, que contó con invitados de todos los municipios y directores de entidades que siembran lo que consumen los cienfuegueros, trascendió las intervenciones y el llamado para resolver una de las problemáticas con más incidencia en la población.

Trabas en la comercialización y dificultades tecnológicas se enfrentan no pocas empresas en Cienfuegos, lo que conduce a impagos y la producción de bajos niveles de alimentos. Tal es el caso del lácteo de Cumanayagua y la empresa cárnica. La primera de ellas, con 94 millones de pesos de deuda a los productores contratados, logró disminuir a 77. Hoy estamos siendo fuertemente criticados por el tema de los precios. Nosotros la mayoría de las maderas primas, más del 80 por ciento, las estamos adquiriendo de la forma de gestión no estatal.

La siembra de alimentos de ciclo corto y los conocidos como cultivos rústicos, unidos a la disposición de abono orgánico y riego, también fue objeto de análisis por los integrantes del Buró Provincial del Partido. La papa, que decrece considerablemente en hectáreas en la presente campaña de frío, con solo 75, así como la exportación de carbón, ají picante y tabaco, que disminuye su presencia en mercados foráneos, llamó la atención de los allí presentes.

«Hay también asuntos en el proceso del acopio de la leche que nosotros tenemos que resolver. Hay que darle seguimiento también a cómo se logra acopiar con calidad para que se pueda distribuir como leche y no después comercializar como queso, porque nosotros necesitamos que los niños tomen leche», expresó la Gobernadora Provincial, Yolexis Rodríguez Armada.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del partido en la provincia, insistió en el accionar que deben lograr desde la agricultura si tenemos en cuenta que de las 500 empresas aprobadas, solo 175 cuentan con áreas para el autoabastecimiento, aspecto que demuestra la falta de seguimiento de las autoridades y los factores en cada territorio. Las cuentas por cobrar y pagar, el completamiento de las estructuras de dirección y la política de cuadros también fue objeto de debate, pues existe un considerable número de centros y entidades que no logran completar los diferentes cargos administrativos.