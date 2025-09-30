Comercializadora de Combustibles de Cienfuegos aclara sobre dudas con venta de GLP por Mi Turno

La División Territorial de Comercialización de Combustibles de Cienfuegos (DTCC) dio a conocer en sus redes sociales una nota en la cual responde a inquietudes de la población luego de la puesta en marcha de la opción Mi Turno, de la aplicación Transfermóvil, para la compra de gas licuado de petróleo.

Ante numerosas quejas de la población acerca de la demora para recibir el mensaje para acudir a adquirir el cilindro lleno, le entidad explica que al reanudar la venta el pasado seis de septiembre, ya tenían cuatro meses de atraso, con más de seis mil clientes que les correspondía su compra.

Comenzaron de forma presencial durante cuatro días con todos los clientes que quedaban por comprar y que registraban fecha de compra hasta el 30 de abril.

La DTCC recuerda que empezó la venta por mi Turno con los clientes de Mayo previa orientación en el mes de Junio por los canales establecidos y medios de comunicación.

«Estamos de acuerdo que al haber atrasos por la falta de inventario el sistema deniegue la solicitud contra la fecha pactada en ese momento, hemos realizado esta solicitud por nuestra parte a los administradores», expresa el texto.

La Comercializadora precisa que hubo clientes que no cumplieron con lo orientado, y se adelantaron a sacar su turno, lo cual ha generado descontento, «porque el que solicitó su turno incumpliendo las orientaciones se cree con derecho ya que pago 10 pesos y le llegó su asignación y porque el más atrasado reclama que hay clientes después de ellos comprando».

Enfatiza que el cliente que no le toca comprar, no se le vende y «ese cilindro que va al punto se le vende a algún cliente atrasado, vulnerable o se recogen para la venta del otro día, ya que no pueden permanecer en el punto de venta».

Respondiendo a opiniones sobre supuestas «irregularidades» y «delitos», la DTCC aclara: «el sistema no permite que entremos a vulnerar nada, es transparente, el último que solicita va al final de la cola».

«Sabemos que todos quisieran ya comprar, pero es imposible, dependemos de ir avanzando en correspondencia a los inventarios existentes y nuestro colectivo dará todo su empeño por ello», finaliza la nota.