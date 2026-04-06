Cienfuegos aporta al excelente desempeño de Cuba en Internacional de Bádminton

Fotos: Roberto Morejón

Dos títulos en dobles, mixto y femenino, plata en single masculino y tres metales de bronce en dobles de uno y otro sexo, resumen la destacada actuación de los anfitriones en el Cuba Internacional Serie de Bádminton, concluido la víspera en el coliseo de la Ciudad Deportiva.

En ambos cetros hubo presencia de Cienfuegos, pues el principal exponente de la disciplina en la rama masculina, Roberto Carlos Herrera, unió sus esfuerzos con la también mejor rankeada Taymara Oropesa, de Holguín, para llevarse el máximo galardón en el doble mixto. Durante la final, superaron con tranquilidad a los mexicanos Juan Pablo Montoya y Cecilia Madera por 21-18 y 21-11.

La propia Taymara y la sureña Leyanis Contreras se adjudicaron la corona en el doble femenino, tras derrotar a las dominicanas Claritza Pie y Nairoby Jiménez con parciales de 21-17, 13-21 y 21-18.

De esa manera, se desquitaron del revés sufrido ante esa dupla en el Giraldilla, hace apenas dos semanas, con fáciles tanteadores de 21-10 y 21-15, así como en octubre del pasado año en el Abierto de Santo Domingo.

En uno de sus mejores partidos de por vida, el cienfueguero estuvo cerca de otro título, pero cedió en un tercer parcial, que igual pudo haber ganado, frente al hindú Nithin Balasubramaniya, que aprovechó muy bien el agotamiento de su rival para dominar 17-21, 21-13 y 23-21.

Al oro en doble mixto y la plata en single, Herrera sumó una de bronce, en la dupla masculino junto al pinareño Juan Carlos Bencomo.

Igualmente de bronce se vistió otra representante de la Perla del Sur, la juvenil Thalía Roque, quien celebró el tercer puesto con la capitalina Leonor Alvisa, en el doble femenino.

En el certamen individual femenino ganó la favorita, la estadounidense Ishika Jaiswal (68 RM), quien se impuso a la segunda sembrada, la peruana Inés Castillo (82) con cómodos parciales de 21-10 y 21-6.

El título en doble para hombres correspondió a los mexicanos Néstor González y Juan Pablo Moya, vencedores de los dominicanos Víctor Ovalles y Ernick Zorrilla con pizarras de 21-15 y 21-10.

Resultó el cierre de un circuito que incluyó el Internacional Juvenil y el Giraldilla de La Habana, con el aliciente mayor para este certamen que, por su nivel, otorga puntos para el ranking mundial en cada modalidad. A los campeones les sumó 2 mil 500 unidades, 2 mil 130 a los vicetitulares y mil 750 a los ganadores de bronce.