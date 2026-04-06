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Cuba alista la II Bienal Internacional de Humor Político

PorPrensa Latina

Abr 6, 2026 #bienal, #Cuba, #humor político

Del 9 al 14 de junio la capital cubana acogerá la II Bienal Internacional de Humor Político, evento que mantiene abierta hoy su convocatoria e invita a abordar la colonización cultural desde una perspectiva crítica.

Artistas, ilustradores, caricaturistas y humoristas de varias regiones del mundo apuestan por un encuentro que promueve el diálogo desde esa manifestación y otros espacios de intercambio.

El humor gráfico es una herramienta excelente para comentar estos temas, pues solo con una imagen puedes ofrecer diversos puntos de vista y análisis del acontecer actual, según declaró a la televisión nacional el caricaturista, ilustrador y pintor Arístides Hernández (Ares).

A su juicio, esa es la intención de los humoristas y la Bienal debe ser un espacio para esos comentarios y para el encuentro entre los creadores que tienen que ver con ello.

Durante varias jornadas, el salón permite la confluencia de artistas nacionales y foráneos, quienes reflejan visiones y pensamientos en cada propuesta creativa.

La Habana es casi la capital de la solidaridad en esos días de humor, añadió Ares, además de destacar la significativa participación de creadores internacionales en esta segunda edición.

Por Prensa Latina

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