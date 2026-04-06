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Falleció Dany Miranda, campeón olímpico y director de los Tigres del béisbol cubano

PorAgencia Cubana de Noticias

Abr 6, 2026 #béisbol, #Cuba, #Dany Miranda, #deportes, #obituario

El exjugador de béisbol cubano Dany Miranda, campeón olímpico de Atenas 2004 y director del equipo Tigres de Ciego de Ávila, al frente del cual ganó la última Liga Élite, falleció este domingo en su provincia natal.

Miranda, de 47 años de edad, había sido intervenido quirúrgicamente de urgencia debido a una obstrucción intestinal aguda, según reportan varias fuentes locales.

En 12 temporadas nacionales dejó marcas que lo confirman entre los mejores peloteros avileños, carrera deportiva que tuvo su momento cumbre con la selección nacional en el último oro ganado por Cuba en Juegos Olímpicos.

Entre sus números figuran 514 carreras anotadas, 542 impulsadas, 1009 jits, 144 tubeyes, 88 jonrones y 36 triples, recibió 429 bases por boletas, se tomó 424 ponches y posteó average de .290.

A la defensa participó en 6841.2 innings de 970 partidos, en los cuales cometió 45 errores para un promedio de .994.

En su currículo también figuran los títulos como jugador en las copas del Mundo sub-15 de Mazatlán 1994 y Juvenil de Cuba 1996, así como en la cita universitaria del orbe en Italia 2002.

Miranda debutó como mentor de los Tigres en la Serie Nacional 63, cuando alcanzó el cupo a la III Liga Élite, torneo en el que condujo a su equipo al título.
Internacionalmente dirigió la selección nacional sub-23 que alcanzó en Panamá 2005 la medalla de bronce en el Panamericano y el pasaje para la próxima Copa del Mundo.

Por su proyección dentro y fuera del campo de juego, Dany se perfilaba como uno de los directores con más potencial para asumir empeños mayores dentro del béisbol cubano.

Tras conocerse su deceso, los amantes del deporte nacional cubano han expresado sentidas condolencias a través de las redes sociales digitales y en otras plataformas de comunicación.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

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