Expone Díaz-Canel a congresistas de EE.UU. daños de bloqueo en Cuba

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, denunció los daños del bloqueo del Gobierno de Estados Unidos a Cuba, al recibir a los congresistas de ese país Pramila Jayapal y Jonathan Jackson, de visita en la nación antillana.

El jefe de Estado informó en la red social X sobre el intercambio, donde abordó en particular «las consecuencias del cerco energético decretado por el actual gobierno de Estados Unidos y sus amenazas de acciones aun más agresivas».

Al recibir a los congresistas estadounidenses @RepJayapal y @rep_jackson denuncié el daño criminal provocado por el #bloqueo, en particular las consecuencias del cerco energético decretado por el actual gobierno de EE.UU y sus amenazas de acciones aun más agresivas. Reiteré la… pic.twitter.com/AI0CFlSM2n — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 6, 2026

El mandatario reiteró la voluntad del Gobierno cubano para sostener un diálogo bilateral serio y responsable, y encontrar soluciones a las diferencias existentes.

En una declaración publicada este domingo, con las impresiones de su visita a Cuba, Jayapal y Jackson afirman que el bloqueo petrolero a la mayor de las Antillas es un castigo colectivo cruel, un bombardeo económico de la infraestructura del país, que ha producido daños permanentes.

«Escuchamos una amplia variedad de voces: familias, líderes religiosos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, el gobierno cubano, embajadores latinoamericanos y africanos, organizaciones de ayuda humanitaria y cubanos de todo el espectro político, incluidos disidentes. En todos los sectores hay acuerdo: este bloqueo ilegal debe terminar de inmediato», aseguran los congresistas.

El texto añade: «NO creemos que la mayoría de los estadounidenses deseen que este tipo de crueldad e inhumanidad continúe en nuestro nombre».

La delegación estadounidense en su declaración concluye que ambos países deben entablar de inmediato negociaciones reales, que traerían también enormes beneficios para el pueblo estadounidense, derivado de una colaboración real entre las dos partes.