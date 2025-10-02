Aedes bajo control: Cienfuegos intensifica acciones contra arbovirosis

La provincia de Cienfuegos no está exenta de la circulación de arbovirosis, por lo tanto, refuerza la vigilancia y acciones de control ante la presencia de estas enfermedades transmitidas por vectores.

Al intervenir en reunión de Comisión Gubernamental, la doctora Yaniela Sarmiento Albelo, directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, explicó que priorizan las pesquisas médicas, el control focal y tratamiento adulticida en aproximadamente 170 manzanas de la provincia donde han confirmado casos de arbovirosis.

Precisó lo esencial del actuar responsable de la población y las instituciones encargadas de velar por los riesgos ambientales y evitar la propagación del peligroso vector.

Recalcó la importancia de acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier cuadro febril.

Todos los municipios reportan casos de contagio por estos virus. Mencionó a Aguada de Pasajeros como uno de los de mayor número de enfermos por dengue, infección endémica en Cuba, de la cual están circulando los serotipos tres y cuatro. En tanto, en Palmira, Cumanayagua y Cienfuegos cumplen los protocolos indicados para examinar sospechas de casos de chikungunya.

En la cabecera provincial, la vigilancia epidemiológica se concentra en los consejos populares de Reina, Centro Histórico y Junco Sur.

Al referirse recientemente a las diferencias entre arbovirosis, el doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, explicó que los dolores musculares y articulares son más intensos en el chikungunya, afecta manos, pies, rodillas, espalda y puede incapacitar a las personas para caminar o hasta para abrir una botella de agua. En el dengue pueden presentarse hemorragias y complicarse por la fiebre. Ambos virus se transmiten únicamente a través de la picadura de un mosquito infectado de las especies Aedes Aegypti o Aedes Albopictus a una persona sana.

PARA CONOCER MÁS SOBRE LAS ARBOVIROSIS

Las arbovirosis, enfermedades causadas por virus transmitidos por mosquitos, representan una amenaza constante para la salud en muchas regiones del mundo. Entre las más comunes se encuentran el dengue, el Oropuche y el chikungunya. Comprender estas enfermedades, sus síntomas y cómo manejarlas es crucial para proteger nuestra salud.

‎

‎🔴1. El Dengue: La Fiebre Rompehuesos

‎Causante: Virus del dengue (DENV) transmitido por mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus

‎👉🏻Cuadro Clínico:

‎-Fiebre alta (hasta 40°C)

‎ -Dolor de cabeza intenso

‎ -Dolores musculares y articulares (de ahí el apodo «fiebre rompehuesos»)

‎ -Dolor detrás de los ojos

‎ -Erupción cutánea

‎ -En casos graves: hemorragias, daño de órganos y shock (dengue grave)

‎👉🏻Tratamiento: No existe un tratamiento específico. Se enfoca en aliviar los síntomas con:

‎-Reposo

‎ -Hidratación abundante (agua, suero oral)

‎ -Medicamentos para la fiebre y el dolor (paracetamol)

‎ -Evitar aspirinas y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)

‎ -En casos graves, hospitalización y soporte médico intensivo.

‎

‎🔵2. Oropuche: La Fiebre Emergente

‎Causante: Virus Oropuche (OROV) transmitido por mosquitos del género Culicoides.

‎👉🏻Cuadro Clínico:

‎-Fiebre (hasta 39°C)

‎-Dolor de cabeza

‎ -Dolores musculares y articulares

‎ -Náuseas y vómitos

‎ -En algunos casos: erupción cutánea y síntomas neurológicos (meningitis)

‎👉🏻Tratamiento: Similar al dengue:

‎ -Reposo

‎ -Hidratación

‎ -Medicamentos para la fiebre y el dolor (paracetamol)

‎ -No hay tratamiento antiviral específico.

‎

‎⚪3. Chikungunya: El Dolor Persistente

‎Causante: Virus chikungunya (CHIKV) transmitido por mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus.

‎👉🏻Cuadro Clínico:

‎-Fiebre (hasta 39°C)

‎ -Dolores articulares severos (que pueden durar semanas o meses)

‎ -Dolor de cabeza

‎ -Erupción cutánea

‎ -Fatiga

‎👉🏻Tratamiento:

‎-Control de los síntomas: analgésicos, antiinflamatorios

‎ -Reposo

‎ -Hidratación

‎ -En casos de dolor persistente: fisioterapia y manejo del dolor crónico.

‎

‎☑️La prevención es fundamental para evitar estas enfermedades:

‎▪️Eliminar criaderos de mosquitos: Deshacerse del agua estancada en recipientes, llantas, etc.

‎▪️Usar repelente: Aplicar repelente en la piel expuesta.

‎▪️Usar ropa protectora: Manga larga, pantalones largos, colores claros.

‎▪️Utilizar mosquiteros: En ventanas y camas.

‎▪️Mantenerse informado: Seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

‎👌🏻Ante cualquier síntoma sospechoso, consulta a un médico para un diagnóstico y tratamiento oportuno.

‎¡Protege tu salud y la de tu comunidad!