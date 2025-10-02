Perlavisión

Inversión en hotel Jagua permitirá brindar servicio con sistemas inteligentes y empleo de energías limpias

Como resultado de una reparación capital iniciada en 2023, el Hotel Jagua, emblemática instalación del turismo en la ciudad de Cienfuegos, brindará servicios con tecnologías innovadoras, que aportarán sistemas inteligentes y empleo de energía limpia.

Pedro Luis Lemus, director de la Inmobiliaria del Turismo en el centro sur de Cuba, destaca la instalación de paneles fotovoltaicos que permitirán contar con autonomía de casi el 50 por ciento en el abastecimiento de energía eléctrica durante el horario pico.

La automatización de todos sus sistemas tecnológicos resultará también significativo para el hotel, y menciona como un ejemplo los sensores dentro de las habitaciones, los cuales detectan cuando existen huéspedes o no en ellas y automáticamente desconecta el clima y las luces, lo cual contribuye a una eficiencia energética.

Más de un centenar de trabajadores de Emprestur de varias provincias del país, con el apoyo de entidades del turismo y de otros sectores, laboran actualmente en diez objetos de obra, entre ellos la terminación de habitaciones del edificio principal, además de instalaciones eléctricas, hidráulicas y de clima en la cocina, gimnasio, entre otras áreas.

El hotel Jagua formará parte de la marca INNSiDE de la cadena española Meliá, incrementará a 164 el número de habitaciones, seis de ellas tipo suites y 17 con estándar The Level, el cual ofrece servicios exclusivos en la atención a los visitantes.

Ubicado en el reparto de Punta Gorda, el «Jagua» se erigió en 1959 en el primer hotel inaugurado al triunfo de la Revolución Cubana. Líderes políticos como Fidel Castro y Hugo Chávez, y figuras reconocidas de la música como Ignacio Villa (Bola de Nieve), Joan Manuel Serrat e Isabel Parra recorrieron sus instalaciones o estuvieron en la lista de huéspedes.

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

