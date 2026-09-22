Béisbol: Elefantes de Cienfuegos con una nómina que aspira a clasificar a post temporada

En el Hotel Deportivo de Cienfuegos fue presentada oficialmente la nómina de los Elefantes para la Serie 65 del béisbol cubano.

El director técnico destacó que las aspiraciones del equipo pasan por igualar o superar las victorias de la Serie 64 y buscar la clasificación, conscientes de que competirán en una de las zonas más exigentes del campeonato.

Los Elefantes de Cienfuegos debutarán el 4 de octubre frente al campeón nacional, Matanzas, en predios yumurinos.

📋 Nómina oficial de los Elefantes

Receptores (3): Richel López, Pedro González y Edson Portela.

Jugadores de cuadro (9): Erisbel Arruebarrena, Luis V. Mateo, Erick Acevedo, José M. Oramas, Armando Padrón, Raúl Pérez, Antonio González, Yerislandy Moya e Inasay Ramírez.

Jardineros (7): Félix Rodríguez, Jorge Zúñiga, Luis E. González, Lester Trujillo, Leodanys Sarduy, Alberto Terry y Pavel Gómez.

Lanzadores (13): Islay Sotolongo, Alex Pérez, Raikol Suárez, Yadiel Loyola, Pablo Ruíz, Kevin Hernández, Alexander Vargas, Yoelvis Leyva, Yeison Fernández, José C. Sarría, Kevin García, Kiurle González e Irasel González.

🎙️ Palabras del mentor

El director Yoandry Moyas Vives subrayó: