El boxeo cienfueguero se suma al Festival Deportivo 2026

El polvo de la lona y la pegada de los puños vuelven a tomar protagonismo en la Perla del Sur. El gimnasio de boxeo de la avenida 5 de Septiembre se ha convertido esta semana en el epicentro del pugilismo escolar provincial, con la celebración del Festival Deportivo de Boxeo 2026, una cita que no solo mide el presente competitivo, sino que traza el futuro de este noble deporte en el territorio.

A diferencia de ediciones anteriores, donde la representación local ocupó un meritorio tercer lugar en los Juegos Escolares Nacionales, esta nueva contienda evidencia un salto cualitativo en la preparación y la masa crítica de atletas. La competencia reúne a los púgiles de la Escuela de Alto Rendimiento (EIDE) «Jorge Agostini Villasana» junto a los boxeadores de los seis combinados deportivos de la capital provincial, conformando un cartel de 15 combates que han electrizado a los aficionados.

Declaraciones oficiales y proyección estratégica

En diálogo exclusivo con nuestra redacción, Onelio Tarrio García, comisionado provincial de boxeo, explicó la dinámica del evento y su relevancia pedagógica: «Estamos participando con todos los atletas de la EIDE cienfueguera y los representantes de los seis combinados de la capital. El viernes se disputarán las semifinales y el sábado tendremos la gran final. Este mismo esquema de competencia se replica en el resto de los municipios, pero hay una motivación especial en los muchachos. Lo más importante no es solo el resultado inmediato, sino comprobar su estado de preparación para trazar nuestras proyecciones y estrategias de trabajo rumbo al próximo curso».

Un presente brillante y un futuro prometedor

El boxeo cienfueguero llega a este festival con el viento a favor. La provincia se ha consolidado como el territorio con los mejores resultados en citas estivales durante la última década, mostrando un ascenso sostenido en todos los niveles. Las cifras respaldan este crecimiento: en el último certamen nacional, la representación provincial contó con dos púgiles entre los medallistas; sin embargo, la proyección para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana es aún más ambiciosa, ya que se prevé la presencia de tres boxeadores cienfuegueros en la delegación.

Este éxito no es casualidad. Es el fruto del trabajo sistemático en los combinados deportivos desde edades tempranas, un semillero que hoy rinde frutos y que se puede corroborar en cada asalto de este Festival Deportivo 2026. La afición cienfueguera se prepara para dos jornadas de alto voltaje, donde la velocidad, la técnica y el corazón de los jóvenes púgiles prometen dejar en alto el nombre de la Perla del Sur.