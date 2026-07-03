Cristiano Ronaldo rompe el silencio y habla de su futuro en pleno Mundial 2026

Cristiano Ronaldo fue una de las figuras en la victoria de Portugal por 2-1 ante Croacia, resultado que aseguró el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Sin embargo, más allá del triunfo, el delantero fue cuestionado sobre su futuro luego de las polémicas declaraciones emitidas recientemente por su hermana, Kátia Aveiro, donde declaró que esta Copa del Mundo podría ser la última.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre su futuro?

Después de ser elegido el MVP del partido, el atacante se tomó con calma la pregunta y dejó en claro que la decisión la tomara después de su participación en el Mundial 2026, torneo donde suma 3 goles.

«El futuro de Cristiano no es importante ahora mismo. Hablaré… tendré tiempo, después de ganar o perder, hablaré con mi familia y luego tomaré la mejor decisión. Ya no tomo decisiones en el fragor del momento, ahora todo se hace con calma. Ahora, se trata de disfrutar del presente«, expresó a Sport TV.

El delantero está disputando su sexta Copa del Mundo y en el partido ante Croacia se convirtió en el jugador de campo más veterano en disputar un partido de eliminación directa en un Mundial con 41 años y 147 días. (Tomado de TUDN)