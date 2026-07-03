El anuncio de que Danny Glover enfrenta la enfermedad de Alzheimer ha generado una ola de solidaridad en el mundo de la cultura y el activismo social.

A sus casi 80 años, el actor estadounidense, cuya trayectoria trasciende con creces la industria cinematográfica, afronta ahora un desafío personal sin abandonar el legado que construyó durante décadas como intérprete, defensor de los derechos humanos y una de las voces más comprometidas con las causas de los pueblos del Sur Global, entre ellos Cuba.

El reconocido actor, quien cumplirá 80 años el próximo 22 de julio, reveló en entrevistas concedidas al programa Today y a la revista People que fue diagnosticado con Alzheimer hace tres años. La enfermedad, considerada la forma más frecuente de demencia, afecta a millones de personas en todo el mundo.

Danny Glover: cine, compromiso con Cuba y una nueva batalla contra el Alzheimer

“Todavía no lo asimilo del todo”, confesó Glover. “Hay momentos que uno recuerda constantemente y que confirman que uno puede recordar cosas. Y hay momentos que jamás olvidaré”, expresó al referirse al proceso de convivir con una enfermedad que deteriora progresivamente la memoria y otras funciones cognitivas.

Un referente del cine afrodescendiente

Aunque el gran público lo recuerda por interpretar al sargento Roger Murtaugh en la exitosa saga Arma Letal, la carrera de Danny Glover nunca estuvo limitada al cine comercial.

Desde sus primeras interpretaciones en películas como El color púrpura, dirigida por Steven Spielberg sobre la novela de Alice Walker, hasta trabajos de fuerte contenido político como Mandela, To Sleep with Anger o Beloved, el actor contribuyó a consolidar una representación más compleja y diversa de la experiencia afrodescendiente en la pantalla.

Su filmografía estuvo marcada por personajes alejados de los estereotipos raciales que durante décadas dominaron Hollywood. Más allá de actuar, impulsó proyectos dedicados a rescatar historias africanas y afroamericanas, respaldó cineastas independientes y defendió la necesidad de que las comunidades negras controlaran también la producción y distribución de sus propias narrativas audiovisuales.

En reconocimiento a esa trayectoria artística y humana, la Academia de Hollywood le otorgó en 2022 un Oscar Honorífico, distinción que se sumó a sus cuatro nominaciones a los premios Emmy, además de galardones concedidos por la NAACP, Black Entertainment Television y el Sindicato de Actores.

Danny Glover: cine, compromiso con Cuba y una nueva batalla contra el Alzheimer

Un compromiso permanente con Cuba

La figura de Danny Glover también ocupa un lugar especial en América Latina y particularmente en Cuba, país con el que ha mantenido una relación de respeto y solidaridad durante décadas.

El actor ha visitado la Isla en varias ocasiones y ha expresado públicamente su rechazo al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, al considerar que esa política afecta directamente a la población cubana y obstaculiza su desarrollo.

Danny Glover en Cuba (fragmento)

Su respaldo a Cuba ha estado acompañado por una constante defensa del derecho de los pueblos a decidir soberanamente su destino, postura que lo convirtió en una voz respetada dentro de numerosos movimientos internacionales de solidaridad.

Glover también sostuvo vínculos con instituciones culturales cubanas y participó en espacios de intercambio dedicados al cine, la cultura y la cooperación entre los pueblos, defendiendo siempre el papel del arte como herramienta de diálogo y transformación social.

Danny Glover: cine, compromiso con Cuba y una nueva batalla contra el Alzheimer

Activismo más allá del cine

El compromiso político y social de Danny Glover nunca fue un complemento de su carrera artística, sino una de sus principales señas de identidad.

Entre 1998 y 2004 desempeñó funciones como Embajador de Buena Voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), centrando su labor en iniciativas relacionadas con la lucha contra la pobreza, las enfermedades y la promoción del desarrollo económico en África, América Latina y el Caribe.

Asimismo, participó activamente en campañas por los derechos civiles, la justicia racial, la defensa de los trabajadores y el acceso universal a la salud y la educación.

Su carrera demuestra que el éxito en Hollywood puede convivir con una firme vocación humanista y con la decisión de utilizar la notoriedad pública para acompañar las luchas de quienes históricamente han permanecido al margen del poder.

Hoy, mientras enfrenta el Alzheimer, el reconocimiento que recibe desde distintos rincones del mundo refleja que su mayor legado no reside únicamente en sus personajes memorables, sino en la coherencia con la que convirtió el arte, la solidaridad y la defensa de la dignidad humana en una misma causa.