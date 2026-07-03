SUMAI S.A. proyecta expandir su red comercial en Cuba

La empresa mixta SUMAI S.A., una de las más recientes constituidas en el sector del comercio en Cuba, confirmó que avanza en la ejecución del proyecto para abrir una tienda en el mercado de 23 y 10, en El Vedado capitalino, aunque precisó que aún no se ha definido la fecha de inicio de sus operaciones.

Presentada oficialmente en enero de 2025, SUMAI S.A. constituye la primera empresa mixta de comercialización entre Cuba y China. El proyecto surgió en el marco de la Plataforma de Inversión y Comercio para América Latina (PICLA).

En declaraciones a Cubadebate, Eimy Iturralde, jefa comercial de SUMAI S.A., explicó que la creación de la empresa responde a la política aprobada por el país para abrir el comercio mayorista y minorista a la inversión extranjera.

Según detalló, la entidad tiene como objetivo desarrollar ambas modalidades de comercialización con el propósito de ofrecer al mercado cubano una oferta más amplia, variada y competitiva.

Actualmente, las principales líneas de negocio de SUMAI S.A. se concentran en el comercio electrónico y en el comercio minorista a través de tiendas físicas.

Respecto al establecimiento que se habilita en 23 y 10, señaló que combinará las ventas mayoristas y minoristas y dispondrá de una amplia gama de productos. Entre ellos figuran equipos para energías renovables, materiales de la construcción, artículos de ferretería, útiles para el hogar, electrodomésticos, alimentos, así como material de oficina y escolar, entre otras líneas.

Tras su fase de prueba en el oriente del país, SUMAI S.A., la primera empresa mixta de comercialización constituida entre Cuba y China, ampliará su presencia en el mercado nacional con la apertura de una tienda en el mercado de 23 y 10, en La Habana. Foto: RL Hevia.

La directiva explicó que SUMAI S.A. cuenta con autorización para operar en dólares estadounidenses (USD) y que uno de sus principales atributos será la diversidad de su oferta. Las ventas se realizarán de forma presencial y los clientes podrán efectuar sus pagos en efectivo o mediante las tarjetas autorizadas en el país. Asimismo, existirán condiciones diferenciadas para quienes realicen compras mayoristas.

En cuanto al abastecimiento, aseguró que la empresa trabajará con todos los suministradores y productores que puedan aportar surtidos capaces de responder a las demandas del mercado, con el objetivo de garantizar la estabilidad de las ofertas.

Durante su fase de prueba en la provincia de Camagüey, SUMAI llamó la atención por la comercialización de soluciones para enfrentar la crisis energética, entre ellas paneles solares monocristalinos de 590 watts, con una eficiencia máxima del 23,2 %, así como otros equipos destinados al aprovechamiento de las energías renovables.

Desde el punto de vista económico y social, SUMAI S.A. prevé generar empleos directos e indirectos y contribuir a mejorar el acceso de la población a bienes de consumo mediante productos competitivos.

Como parte de su estrategia de crecimiento, la empresa proyecta desarrollar una red de tiendas que se extienda a varias provincias del país, más allá del establecimiento previsto para el mercado de 23 y 10 en La Habana.