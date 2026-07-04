De la mano de la cultura y el deporte, «Verano con mi gente» en Cienfuegos

Foto: Cortesía FCT

Con el lema «Verano con mi gente», la provincia de Cienfuegos desarrolla un amplio programa de actividades estivales desde el pasado 27 de junio.

Al intervenir en el espacio «El Triángulo de la Confianza», de Radio Ciudad del Mar, Javier Álvarez Hernández, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial, subrayó que “el principal epicentro de este verano será el barrio y la comunidad”.

El dirigente informó que más de 150 centros educacionales permanecerán abiertos durante los meses de julio y agosto, funcionando como espacios culturales y recreativos para niños y adolescentes.

El programa incluye la vigilancia epidemiológica en áreas de baño y cinco puntos de control de alcoholemia en carreteras que conducen a balnearios. «La provincia cuenta con 27 playas y áreas de baño certificadas como aptas para el baño, con la única excepción del área conocida como «Villena» o «Circulito», que permanece cerrada por indicaciones sanitarias», precisó Álvarez Hernández.

Alicia Martínez Lecuona, directora provincial de Cultura, explicó que desplegarán un amplio programa de giras comunitarias con el proyecto «Arte con Resiliencia», con el cual visitarán comunidades como Las Minas, La Juanita, Tulipán y Junco Sur. Las instituciones culturales, como el teatro Tomás Terry y el Cubanísimo Patio de Artex, también serán sede de eventos especiales, como el II Campeonato de Payasos.

Para recordar el centenario del natalicio del lider historico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, el 13 de agosto se realizará un amplio programa cultural, con conciertos, exposiciones y la puesta en escena de El Niño que se Hizo Inmortal, en el teatro Tomás Terry.

Por su parte, el deporte tiene como plato fuerte los Festivales Deportivos Escolares que acontecen en los ocho municipios hasta el 15 de julio, con la participación de más de 900 atletas en 32 disciplinas. Actividades como el festival de tracción de soga, deporte canino, artes marciales y la Copa de Dominó llegarán igualmente a las comunidades. El evento Acuazul, en la playa de Rancho Luna regresa este verano luego de la buena acogida del año pasado.

Las fiestas populares no faltarán en el calendario para en medio del complejo escenario económico que vive el país, dedicar tiempo a la recreación del pueblo. Se celebrarán las festividades de Rodas (16 de julio), las de Cienfuegos (7, 8 y 9 de agosto) y Palmira (13 de agosto).