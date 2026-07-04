Festival deportivo demuestra el ascenso del canotaje escolar en Cienfuegos

Las tranquilas aguas de la bahía cienfueguera fueron testigo, durante esta semana, de un evento que no solo midió fuerzas, sino que reafirmó el camino ascendente del canotaje escolar en la Perla del Sur. La Comisión Provincial de Canotaje organizó un festival deportivo que, más allá de la competencia, se convirtió en un laboratorio de alto rendimiento, cuyos resultados validan la eficacia del trabajo realizado durante el curso escolar y sientan las bases para las futuras proyecciones estratégicas de la disciplina.

Fortalezas competitivas y mezcla generacional

La clave del éxito de este festival radicó en la conformación de la nómina de piragüistas cienfuegueros en la categoría escolar. La dirección provincial y el colectivo de entrenadores lograron articular una combinación perfecta: atletas que fueron campeones y subcampeones nacionales en la versión precedente de los Juegos Escolares compartieron entrenamientos y competencias con talentos de nuevo ingreso. Esta sinergia generó un ambiente competitivo de alta intensidad, replicando las sensaciones y la presión propias de una cita nacional.

Declaraciones de la comisionada provincial

En diálogo con Perlavisión, Dayami Nicolás Pérez, comisionada de canotaje en la provincia, ofreció un balance detallado del evento y su impacto en el desarrollo deportivo territorial:

«Desde que manejamos la idea de realizar este festival deportivo, tanto mi equipo como los entrenadores coincidimos en un punto esencial: no queríamos que la actividad perdiera las motivaciones y sensaciones que se viven en los Juegos Escolares. Con la cifra de atletas medallistas del año anterior como base, concebimos un formato donde los noveles se frotaran con los experimentados. El resultado fue mejor de lo esperado: los tiempos cronometrados fueron superiores a los del año anterior, lo que, de haber estado en una competencia oficial, nos hubiese permitido mantener o incluso mejorar el resultado obtenido en la edición pasada».

Proyecciones y estrategias para el próximo curso

La comisionada enfatizó que el valor del festival trasciende lo numérico: «Los registros obtenidos nos permiten trazar con certeza las estrategias y proyecciones de trabajo para el próximo curso. Ratificamos nuestras pretensiones de mantenernos entre los tres primeros del país, posición que hemos defendido con orgullo durante la última década. Este festival nos ha dado la brújula para ajustar detalles técnicos y tácticos».

Visión y capacidad de gestión

Lo más destacable de esta iniciativa es la visión de la dirección provincial de canotaje. A pesar de los imponderables y las limitaciones logísticas que suelen acompañar a la preparación deportiva en territorio, los entrenadores y la comisionada supieron sacar provecho de cada elemento técnico y táctico observado durante las competencias. El festival no fue un mero evento de exhibición, sino una herramienta de diagnóstico que hoy proporciona elementos convincentes para delinear el trabajo rumbo al nuevo curso escolar.

El canotaje cienfueguero, fiel a su tradición de excelencia, demuestra que la combinación de experiencia y juventud, sumada a una planificación meticulosa, es la fórmula para seguir navegando hacia las medallas. La Perla del Sur se prepara para una nueva temporada con la certeza de que su remo sigue firme entre la élite del país.