Mundial 2026: Marruecos goléo a Canadá y avanzó a cuartos de final; Despliegan operativo para México vs Inglaterra

Marruecos goleó 3-0 a Canadá en el primer partido de octavos de final de la Copa Mundial de fútbol.

Canadá comenzó impetuoso en los primeros minutos. En el minuto 5, Jonathan David tuvo una buena opción, pero Yassine Bono atajó su intento.

Bono tuvo otra gran intervención con uno de sus pies para impedir el primer gol de Canadá en el minuto 11.

Las mayores opciones en el primer tiempo fueron para Canadá que mayoreó a un equipo de Marruecos que no se vio cómodo y sufrió la lesión de Ismael Saibari, su referente ofensivo.

¡¡ÚLTIMA HORA: MARRUECOS GOLEÓ A CANADÁ Y SE CLASIFICÓ A LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DEL MUNDO!! Lo volvieron a hacer. Lo volvieron a lograr. Por segunda Copa del Mundo consecutiva, la Selección de Marruecos avanzó a los cuartos de final. Supieron aguantar los intentos de… pic.twitter.com/dFyilIpOyd — Invictos (@InvictosSomos) July 4, 2026

La segunda mitad

Marruecos comenzó más agresivo la segunda mitad. Azzedine Ounahi remató con la derecha en el minuto 49 desde fuera del área tras botar una falta, y anotó el primer gol.

Canadá buscó el empate. En el minuto 78, Jonathan David cobró un tiro libre muy cerca del área, pero el balón se fue por arriba.

Buchanan realizó un gran disparo desde fuera del área en el minuto que obligó a Bono a realizar una gran atajada.

Marruecos abrió el marcador en el minuto 82 con un contrataque. Ounahi desde el punto de penal fusiló al arquero para su doblete.

De nuevo al minuto 85 en otro contragolpe, Ounahi la mandó de cabeza al travesaño con el arquero batido.

Canadá no bajó los brazos, pero no llegó el gol de descuento. Ounahi anotó el hac trick tras otro contragolpe de libro en el 90+8.

CAN 🇨🇦 0-3 🇲🇦 MAR (FT) Marruecos hace HISTORIA. Se planta en cuartos y se convierte en la ÚNICA selección africana que ha estado entre los 8 mejores de la Copa del Mundo en DOS ediciones, y encima consecutivas: 2022 y 2026. Hasta hoy, ninguna lo había conseguido más de una vez:… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 4, 2026

Marruecos por segundo mundial consecutivo accedió a los cuartos de final, para ratificarse como el mejor equipo africano del Mundial.

Ciudad de México despliega operativo para México vs Inglaterra

El Gobierno de la Ciudad de México anunció este viernes 3 de julio el despliegue de 40.000 servidores públicos, con el fin de custodiar el partido del próximo domingo entre la selección mexicana e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.

Durante una conferencia de prensa, la alcaldesa de la capital, Clara Brugada, detalló que la logística contempla una inmensa movilización con 17.000 policías y 24.000 servidores públicos de protección civil, de bomberos, de atención a emergencias, de salud, entre otros.

Especificó la asignación de 14.000 elementos gubernamentales —6.000 policías y 8.000 uniformados de otras áreas— sobre el céntrico Paseo de la Reforma, por ser el punto con mayor aglomeración de fanáticos y el lugar donde fallecieron cuatro personas durante los festejos por el triunfo ante Ecuador el pasado 30 de junio.

Las autoridades ordenaron repotenciar los controles de acceso hacia el monumento del Ángel de la Independencia, debido a la concurrencia de celebraciones masivas en este tramo en particular.

Brugada explicó el diseño de un cerco de seguridad alrededor de la icónica estatua, con el propósito de contener multitudes extremas. “Sabemos que la gente llegará al Ángel desde temprano; una vez que el aforo llegue a su capacidad, no se permitirá el acceso de la población a esa zona delimitada”, especificó, citada por varios medios.

El secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez, ratificó el aforo máximo de 25.000 personas en el sector acordonado, por lo que reiteró que serán «cuatro personas por metro cuadrado», para prevenir accidentes.

Vázquez indicó el protocolo a seguir ante la saturación de espectadores en el área acordonada e instruyó a los uniformados a redirigir el flujo de transeúntes hacia otros lugares de esparcimiento sobre el Paseo de la Reforma.

Sheinbaum llama a la ciudadanía a acatar las normas

Previo a estos anuncios, la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, reafirmó la ejecución de estos protocolos de control para evitar aglomeraciones excesivas, toda vez que exhortó a la ciudadanía a acatar las instrucciones policiales sin excusas.

En su conferencia matutina, enfatizó el compromiso compartido en torno a la prevención de siniestros.

“Es muy importante porque tiene que ser conjunta la responsabilidad. Obviamente, la jefa de Gobierno, entre otras cosas, lo que ha hecho es poner más pantallas a lo largo de Reforma para que no se concentren todos justamente pegados al Ángel de la Independencia”.

La planificación responde a las muertes de cuatro simpatizantes durante las celebraciones callejeras tras la victoria del conjunto tricolor frente a la selección de Ecuador.

Los informes médicos —agregan los medios— confirmaron el fallecimiento de tres víctimas por asfixia y un cuarto individuo por sufrir un paro cardiorrespiratorio severo.