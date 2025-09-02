Perlavisión

Escuela de alto rendimiento de Cienfuegos con nuevos bríos para curso escolar 2025-2026

Sep 2, 2025 #deportes, #escuela
En la escuela de alto rendimiento Jorge Agostini Villasana, de Cienfuegos,  los trabajadores docentes y de  servicio de la institución, después de sus merecidas vacaciones, ultiman los detalles para el inicio del curso escolar.

El segundo lugar por medalla y tercero por provincia  de  Cienfuegos  en la sexagésimo primera edición de la cita de los  colegiales además del  segundo puesto de los atletas pioneriles son motivo de satisfacción para que los trabajadores docentes  y de servicio de la  escuela  retornen a la institución con nuevos  bríos,  lo cual  e puede apreciar en el proceso de acondicionamiento del centro para el inicio del  curso escalar  y sus declaraciones

María de Jesús  Fortum López,  profesora de Química, expresa que los profesores comenzaron con un claustro  y  a partir de ahí siguieron limpiando y organizando la escuela para el  comienzo del curso escolar con mucho entusiasmo luego de los resultados  alcanzado  por nuestros alumnos en los juegos escolares , en tanto Juana luisa  Álvarez  Leyva, profesora de Geografía, confiesa que tiene muchos  que en la  cita de los colegiales fueron medallistas de oro, plata y   bronce y ya están deseosas  que retornen a las aulas para hacerle el reconocimiento que merecen .

De tal manera, en la escuela de alto rendimiento de la Perla del Sur se apresta a comenzar el curso escolar  2025-2026 con el reto de mantenerse entre las de mejores del país por los resultados deportivos y docentes de sus estudiantes.

Por Primitivo González Prado

Licenciado en Periodismo. Periodista en el Telecentro Perlavisión.

