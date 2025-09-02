Escuela de alto rendimiento de Cienfuegos con nuevos bríos para curso escolar 2025-2026

Comenzó el curso escolar en los plateles deportivos cienfuegueros

En la escuela de alto rendimiento Jorge Agostini Villasana, de Cienfuegos, los trabajadores docentes y de servicio de la institución, después de sus merecidas vacaciones, ultiman los detalles para el inicio del curso escolar.

El segundo lugar por medalla y tercero por provincia de Cienfuegos en la sexagésimo primera edición de la cita de los colegiales además del segundo puesto de los atletas pioneriles son motivo de satisfacción para que los trabajadores docentes y de servicio de la escuela retornen a la institución con nuevos bríos, lo cual e puede apreciar en el proceso de acondicionamiento del centro para el inicio del curso escalar y sus declaraciones

María de Jesús Fortum López, profesora de Química, expresa que los profesores comenzaron con un claustro y a partir de ahí siguieron limpiando y organizando la escuela para el comienzo del curso escolar con mucho entusiasmo luego de los resultados alcanzado por nuestros alumnos en los juegos escolares , en tanto Juana luisa Álvarez Leyva, profesora de Geografía, confiesa que tiene muchos que en la cita de los colegiales fueron medallistas de oro, plata y bronce y ya están deseosas que retornen a las aulas para hacerle el reconocimiento que merecen .

De tal manera, en la escuela de alto rendimiento de la Perla del Sur se apresta a comenzar el curso escolar 2025-2026 con el reto de mantenerse entre las de mejores del país por los resultados deportivos y docentes de sus estudiantes.