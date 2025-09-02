Presidente de Cuba llega a China para actividades conmemorativas

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó en horas de la noche de este martes, hora local, a la República Popular China, para realizar una visita oficial, en respuesta a una invitación del presidente Xi Jinping.

A su llegada a Beijing procedente de Hanoi donde participó en las conmemoraciones por el 80 Aniversario de la Independencia de Vietnam y el 65 aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales, Díaz-Canel y la delegación que le acompaña fueron recibidos por el ministro chino de Recursos Naturales, Guan Zhiou.

Ya en #Beijing para participar en acto por el 80 aniversario de la Victoria sobre la agresión japonesa en la Guerra Antifascista Mundial. Admiramos la historia y actualidad de #China y agradecemos a su Partido, Gobierno y Pueblo la solidaridad y cooperación decisiva vs #Bloqueo. pic.twitter.com/FrcauV8L6F — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 2, 2025

En la capital china, el mandatario cubano se unirá a una veintena de jefes de Estado y de Gobierno que estarán en la parada militar conmemorativa por el 80 aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra antifascista mundial.

Díaz-Canel es el único mandatario de América Latina y el Caribe que estará presente este miércoles en la parada militar de la Plaza de Tiananmen, a la que asistirán otros altos representantes de los gobiernos de Nicaragua, Brasil y Venezuela.

Como parte de su agenda en China, el presidente cubano debe sostener un encuentro bilateral con su homólogo anfitrión, Xi Jinping, visitar lugares de interés histórico y socioeconómico y participar en actividades con motivo de los 65 años de vínculos diplomáticos entre Cuba y China.

Aunque los vínculos diplomáticos Cuba-China cumplirán 65 años, los nexos históricos datan del siglo XIX cuando los primeros ciudadanos chinos llegaron al país antillano.

El 2 de septiembre de 1960, ante de más de un millón de cubanos, el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, instó a romper relaciones con el gobierno de Taiwán para establecer vínculos diplomáticos con la República Popular China de Mao Zedong.

El 28 de septiembre de ese año, Cuba se convirtió en el primer país de América Latina y el Caribe en establecer estos nexos con la nueva China, lo que allanó el camino para las relaciones entre el gigante asiático y el resto de las naciones de la región.

🇨🇺🤝🇨🇳| #Fidel anunció el establecimiento de relaciones diplomáticas con China el 2 de septiembre de 1960, en acto público en la hoy Plaza de la Revolución. ♥️| 65 años después arriba a Beijing en visita oficial el Presidente de la República, @DiazCanelB #DíazCanelEnChina pic.twitter.com/BFxl7ZF6Pb — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) September 2, 2025

En declaraciones a la agencia Prensa Latina, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que los vínculos bilaterales están caracterizadas por una profunda confianza política mutua y alto intercambio entre los respectivos Partidos Comunistas, gobiernos y organizaciones.

Rodríguez destacó el dinamismo creciente de las relaciones económicas-comerciales, así como en el ámbito de la cultura, la ciencia, la academia, el deporte y en otros múltiples sectores de la sociedad.