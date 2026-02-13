Perlavisión

Fortalece Cienfuegos preparación del pueblo para su defensa

Feb 13, 2026 #Cienfuegos, #Defensa
(Foto: Modesto Gutiérrez - ACN )

Las zonas de defensa (ZD) de Cumanayagua, único municipio montañoso de la provincia de Cienfuegos, realizaron este viernes diferentes actividades como parte de la preparación de la población, bajo el concepto de la Guerra de Todo el Pueblo.

Anisley Nodal Lima, presidenta del Consejo de Defensa Municipal (CDM), explicó el Plan de actividades a cumplir en el día territorial correspondiente al municipio de Cumanayagua.

Dio a conocer una caracterización del área que defienden los integrantes de esa localidad, y detalló la realización del ejercicio, a fin de alcanzar el adiestramiento de la población para actuar en tiempo de guerra si fuera necesario.

Durante un recorrido por diferentes puntos de esa municipalidad se pudo constatar a pobladores de la ZD número 27, ubicada en el consejo popular Napoleón Diego Vila, durante la ejecución de un ejercicio defensivo territorial.

Allí intervinieron miembros de las brigadas de producción y defensa (BPD), y las demás formaciones, en entrenamientos sanitarios, el acondicionamiento del teatro de operaciones militares, y de las obras de protección a la población, así como en el adiestramiento de los grupos y subgrupos.

En esta localidad efectuaron además prácticas de arme y desarme, tiro, protección de la población y puntualización de misiones en el terreno, en lo cual se demostró el continuo perfeccionamiento táctico y técnico de las fuerzas.

Como parte del ejercicio, tiradores y medios de la Defensa Antiaérea mostraron su capacidad de respuesta contra los ataques aéreos del enemigo.

Armando Carranza Valladarez, presidente del Consejo de Defensa Provincial, así como representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior y de las BPD estuvieron presentes en la preparación.

Ejercicios similares se desarrollaron en los demás municipios de la provincia, con el objetivo de elevar la capacidad combativa de los órganos de dirección y mando, y de la población en general.

