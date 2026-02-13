Perlavisión

Béisbol Deportes

Béisbol cubano se despide con metal bronceado de Serie de las Américas

PorAgencia Cubana de Noticias

Feb 13, 2026 #béisbol, #Cuba, #deportes

La selección cubana de béisbol terminó bronceada tras derrotar este viernes a las Águilas Metropolitanas de Panamá por 7-2 en el juego por el tercer lugar de la II Serie de las Américas.

En el majestuoso Monumental Simón Bolívar, de la ciudad de Caracas, los dirigidos por Germán Mesa decidieron el choque en el tercer inning con paquete de cuatro vueltas, tres de ellas impulsadas por jonrón del antesalista Cristian Rodríguez.

El abridor cubano, José Ignacio Bermúdez, firmó el triunfo con trabajo de cinco entradas, en las cuales admitió par de carreras, cinco jits, entregó un boletó y ponchó a cuatro rivales.

De controlar el resto del partido se encargaron los relevistas Yusniel Padrón (3.0 IP, 1H, 2K) y Frank Abel Álvarez, responsable de los últimos tres outs.

Los bateadores insulares produjeron 12 imparables, la cuarta parte de ellos salidos del madero de Leonel Moas, quien entró en la alineación regular ante la ausencia por un pelotazo del slugger Alfredo Despaigne.

Con este resultado Cuba concluye el torneo con saldo de cuatro victorias en ocho salidas al campo de juego y mejora el cuarto lugar de la edición de 2025, ganada entonces por las Águilas.
Sin embargo, más que el saldo cuantitativo, el cuerpo técnico valoró los desempeños individuales y colectivos de varios jugadores que forman parte de la nómina para el próximo Clásico Mundial de Béisbol, previsto del 5 al 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

Esta noche el anfitrión Navegantes de Magallanes y Caimanes de Barranquilla, de Colombia, sostendrán el último duelo del certamen para decidir el campeón.

