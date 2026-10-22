Cienfuegos preserva su cantera de bádminton

Cienfuegos, una de las plazas históricas del bádminton cubano, mantiene su trabajo formativo pese a los ajustes que este curso escolar ha impuesto la situación económica del país, que ha priorizado los deportes estratégicos en las escuelas de alto rendimiento.

La provincia acumula seis títulos nacionales juveniles, además de coronas en las categorías escolar y pioneril. Junto a Holguín, Santiago de Cuba, Pinar del Río y La Habana, Cienfuegos figura entre los territorios de tradición en esta disciplina, a los que en la última década se han sumado Artemisa y Granma.

Aunque el bádminton no está entre los deportes llamados estratégicos, en la Perla del Sur se mantiene la preparación de los atletas para no perder la cantera, con la vista puesta en citas internacionales como el Opening y el Giraldilla de La Habana, entre otras.

«Se mantiene el trabajo con los badmintonistas en la provincia. Aun sin saber si habrá juegos escolares, preservamos la preparación de manera que no se desmotiven», confiesa José Rodríguez Ferrán, entrenador de bádminton en Cienfuegos. «Después de no tener juegos escolares el año anterior y mantener su preparación pensando en que nos inviten a los eventos internacionales que tienen lugar en la capital, como hicimos el año pasado, es la forma que tenemos para no perder la inversión realizada en estos atletas desde las categorías pioneriles hasta este nivel», añade.

La joven María Carla Torres, de la categoría escolar, destaca el valor de esas experiencias: «El Opening de La Habana, el pasado año, alcanzó tres preseas de bronce con atletas de mayor nivel que yo, pero me ayudó a crecer como atleta y, sobre todo, a prepararme para este año. Si nos invitan, espero tener mejores resultados; eso es lo que me motiva a continuar practicando el deporte, porque no tenemos seguridad de que haya juegos escolares».

Por su parte, José Antonio Cabrera Morales, badmintonista de la categoría juvenil, señala que la experiencia del año anterior en los eventos con participación de atletas foráneos efectuados en la capital lo ayudó a crecer como deportista. «Me preparo con la intención de repetir mi participación en esos eventos y tener mejores resultados, porque no tenemos seguridad de que haya eventos del nivel juvenil», apunta.

De tal manera queda validada la iniciativa de la dirección del bádminton en la provincia y el país de no perder el potencial de este deporte en Cienfuegos, en aras de preservar un capital humano y de que no se pierdan el tiempo y el trabajo invertidos en estos deportistas.