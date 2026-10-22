Ofrecemos íntegramente el discurso pronunciado por José Carlos Zaragoza Suárez, director general de la TV Cubana, durante el acto conmemorativo por el 76 aniversario de la televisión cubana, celebrado este 22 de octubre en el Memorial José Martí.

En sus palabras, el directivo evocó la historia y el papel de la televisión en la sociedad cubana, su contribución a la defensa de la identidad nacional y la cultura, así como el compromiso de sus trabajadores con la información, la educación y el entretenimiento de los públicos.

A continuación, compartimos íntegramente el discurso pronunciado en la celebración.

Estimados invitados:

Entrañables colegas de la Televisión Cubana:

Cuando se cumplen 76 años de aquella primera señal que inauguró la televisión en Cuba, un país que tuvo el privilegio de estar entre los primeros de América Latina en encender la pantalla pequeña, nos reunimos para celebrar la vitalidad de un medio que ha sido testigo y actor de nuestra historia.

Este 2026, Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, es imposible evocar la trayectoria de la Televisión Cubana sin reconocer en Fidel a uno de sus principales precursores y defensores. Su visión estratégica comprendió tempranamente que la imagen en movimiento no era un simple entretenimiento, sino un campo de batalla decisivo para las ideas.

La televisión cubana, desde su carácter público y educativo tras el triunfo de la Revolución, ha sido un vehículo fundamental para la defensa de nuestra identidad. En sus archivos y en su programación habita la memoria colectiva de varias generaciones. Las telenovelas que nacieron aquí y se exportaron al mundo; los programas musicales y cinematográficos que llevaron los más diversos géneros y expresiones a los hogares cubanos; los espacios educativos y científico-técnicos que alfabetizaron, instruyeron y elevaron la cultura general integral, y los tantos momentos trascendentales de la historia patria protagonizados por nuestro pueblo para la salvaguarda de la Revolución son algunas de las expresiones más genuinas de lo que ha significado la TVC en todos estos años.

Defender la cultura en la televisión es defender la nación; es impedir que la banalidad y la colonización cultural ocupen el espacio que debe pertenecer a nuestros valores más auténticos.

El proyecto social y humanista de la Revolución Cubana tiene en la televisión un aliado indispensable. Fidel lo demostró cuando llevó la señal a los rincones más apartados del país, a aquellas comunidades que no tenían electricidad, instalando salas de televisión para que nadie quedara al margen del conocimiento y la recreación. Esa es la esencia de un medio que no responde a intereses mercantiles, sino a la necesidad de informar, educar y entretener con sentido de justicia social.

En este aniversario, queremos dejar constancia de un gesto que honra esa alianza entre la televisión y las instituciones culturales de la Revolución. Hemos hecho entrega del Sello Conmemorativo por el 75 aniversario de la Televisión Cubana al Centro Fidel Castro Ruz, guardián del pensamiento y la obra de nuestro Comandante en Jefe; a la Asociación Hermanos Saíz, que al cumplir 40 años sigue siendo la casa de la vanguardia artística joven de nuestro país, y a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que en sus 65 años ha sabido aglutinar el talento en defensa de la Patria y de la creación artística revolucionaria. Con estos reconocimientos, la Televisión Cubana no solo celebra su historia, sino que ratifica su compromiso con las instituciones que sostienen la cultura y el pensamiento de la nación.

Pero esta celebración pretende, sobre todo, reconocer a sus verdaderos protagonistas: los que hoy reciben la condición de Artistas de Mérito y el Premio Pequeña Pantalla, galardones que honran el talento, la consagración y la creatividad puestos al servicio de nuestros públicos; los fundadores; los Premios Nacionales de Televisión, algunos de ellos aquí presentes; y los trabajadores de la TVC a lo largo y ancho del país: artistas, periodistas, técnicos, realizadores, camarógrafos, editores, sonidistas, luminotécnicos y personal de apoyo. También a quienes, de una forma u otra, han contribuido al desarrollo y crecimiento de la televisión en estos años. A ustedes, que han sostenido con su esfuerzo cotidiano la magia de la pantalla chica, va nuestro hondo respeto y eterna gratitud.

Especial y merecido homenaje a nuestra Premio Nacional de Televisión 2026, Paula Alí, quien nos seguirá acompañando con su ejemplo de constancia, talento y compromiso. A ella, que dedicó su vida a engrandecer el arte en nuestras pantallas y escenarios, le expresamos la más profunda admiración y gratitud, convencidos de que su obra y su ejemplo seguirán inspirando a las nuevas generaciones de artistas de la televisión, el cine y el teatro cubanos.

Hoy, cuando las plataformas digitales y las redes sociales reconfiguran el panorama audiovisual, la televisión cubana enfrenta nuevos desafíos técnicos y creativos, pero su misión permanece intacta: ser el espejo de nuestra realidad y la trinchera de las ideas justas de una nación agredida y asediada por la potencia más poderosa del mundo, solo por defender un proyecto social propio y legítimo, no dejarse intimidar, proteger la independencia conquistada con sangre y sacrificio, y promulgar la paz y la convivencia entre las naciones.

Que este 76 aniversario nos encuentre trabajando por una pantalla que honre la inteligencia y la sensibilidad de nuestro pueblo.

¡Viva la Televisión Cubana en su 76 aniversario!

¡Vivan Fidel y Raúl!

¡Patria o Muerte!

¡Venceremos!