Cuba aprueba programa para dotar de activos productivos a personas en situación de vulnerabilidad

Cuba aprobó el Acuerdo 10455, que establece el Programa de inclusión económica para la dotación de activos productivos de pequeña escala a personas en situación de vulnerabilidad multidimensional, una iniciativa que busca favorecer su incorporación a actividades económicas y contribuir a superar las condiciones de vulnerabilidad mediante la generación de ingresos propios.

La iniciativa propone avanzar desde un enfoque de protección social centrado en atender necesidades inmediatas hacia otro que también promueva capacidades para que las personas puedan desarrollar una actividad económica y mejorar sus medios de vida.

Según explicó Mayli Morejón Concepción, directora del Observatorio Social y Laboral, el programa tiene como objetivo crear condiciones para que personas y hogares en situación de vulnerabilidad multidimensional puedan incorporarse a una actividad productiva, generar sus propios ingresos y fortalecer progresivamente su autonomía económica.

La iniciativa parte del reconocimiento de que la asistencia social resulta necesaria para responder a determinadas necesidades, pero puede complementarse con mecanismos que contribuyan a prevenir la reproducción de las situaciones de vulnerabilidad y favorezcan la generación de ingresos por parte de quienes están en condiciones de trabajar.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

La elegibilidad está condicionada a que el hogar se encuentre en situación de vulnerabilidad multidimensional, cuente con personas aptas y dispuestas a trabajar y exista voluntad de cumplir el plan de inclusión económica que se elabore para ese propósito.

Para identificar a los posibles beneficiarios, el trabajador social aplica el instrumento de caracterización social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los resultados deben ser presentados al grupo de atención a las políticas sociales de la demarcación del consejo popular correspondiente, encargado de validar la información sobre la situación del hogar.

El programa establece prioridades para determinados grupos de población. Entre ellos figuran las personas cuidadoras que puedan desarrollar actividades compatibles con sus responsabilidades de cuidado, con prioridad para las mujeres con menores a su cargo y bajos ingresos.

También se prioriza a los jóvenes de entre 18 y 30 años desvinculados del estudio y el trabajo, a las personas con discapacidad que tengan aptitudes para realizar una actividad económica y a quienes se encuentran en la informalidad, para los cuales la iniciativa puede representar una vía hacia la formalización.

La participación requiere, además, el consentimiento de la persona beneficiaria y su compromiso con el cumplimiento del plan de inclusión económica.

¿Qué activos se entregarán?

El acuerdo define los activos productivos de pequeña escala como herramientas, utensilios, maquinaria ligera, insumos y equipamientos de bajo costo, tanto para su adquisición como para su mantenimiento, compatibles con las condiciones tecnológicas y energéticas del país y adecuados para la gestión individual o familiar.

Se trata de medios que las personas puedan operar y sostener de acuerdo con las características de la actividad que desarrollarán.

La disposición agrupa los activos en tres categorías principales: agropecuarios y agroecológicos; destinados a actividades artesanales, de transformación y de servicios; y tecnológicos y de soporte digital. También pueden considerarse otros activos que los territorios identifiquen como necesarios.

La selección deberá guardar relación con las capacidades del beneficiario, la actividad económica prevista y las condiciones para mantenerla en funcionamiento.

¿Cómo se solicita y aprueba la dotación?

Las solicitudes se presentan ante las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social. El procedimiento puede comenzar por iniciativa de la propia persona, mediante la identificación y atención de familias por parte de los trabajadores sociales o a través de empleadores que dispongan de fuentes de financiamiento para contribuir a la dotación de los activos.

Esta última posibilidad se relaciona con la responsabilidad social empresarial y con la participación de diferentes actores en la atención a las problemáticas sociales.

Una vez realizada la caracterización social y validada la situación de vulnerabilidad del hogar, el director de Trabajo cuenta con esos elementos para continuar la evaluación. A partir de ahí interviene el servicio de gestión de empleo territorial, cuyos gestores elaboran el plan de inclusión económica junto con los posibles beneficiarios.

La propuesta se presenta al Consejo de la Administración Municipal, que evalúa colegiadamente el plan y decide sobre su aprobación.

Este procedimiento vincula la evaluación social con las posibilidades reales de inserción económica de cada persona, de manera que la entrega del activo responda a una actividad concreta y no constituya una asignación aislada de recursos.

Un plan individualizado para generar ingresos

El plan de inclusión económica es el instrumento que organiza la intervención con cada beneficiario. Incluye un diagnóstico de sus capacidades, habilidades y competencias, la actividad económica que desarrollará, el activo solicitado y el asignado, así como las acciones de capacitación necesarias.

También establece el cronograma de implementación y seguimiento.

De acuerdo con Israel Antonio Riverón Sánchez, director de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el plan se elabora con la participación de los posibles beneficiarios y debe tener en cuenta que algunas personas pueden necesitar formación para adquirir las habilidades requeridas por la actividad que emprenderán.

En ese sentido, el programa se articula con las acciones de capacitación previstas en otras transformaciones, entre ellas las dirigidas a preparar para la inserción laboral a jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo.

Una vez aprobado el plan, los gestores del servicio de gestión de empleo territorial, junto con los trabajadores sociales y los grupos de atención a las políticas sociales, participan en su monitoreo y seguimiento. El objetivo es identificar a tiempo las dificultades que puedan comprometer la continuidad de la actividad económica.

Si durante ese proceso se detectan problemas que pongan en riesgo la sostenibilidad del proyecto, el acuerdo contempla la adopción de medidas como el refuerzo de la capacitación, la asistencia técnica especializada o la reorientación de la actividad económica, entre otras acciones.

Fuentes de financiamiento y condiciones de entrega

El programa contempla diversas fuentes para financiar la adquisición de los activos. Entre ellas se encuentran el presupuesto del Estado asignado a la asistencia social, el fondo de protección social, la contribución territorial para el desarrollo local, la cooperación internacional, las donaciones, los microcréditos bancarios y otros fondos sectoriales, ambientales o provenientes del sistema empresarial, incluidos aquellos que puedan aprobarse por otras vías previstas en la disposición.

La entrega inicial del activo se formaliza mediante un contrato de comodato entre la entidad que asume su pago y el beneficiario. Este contrato establece las condiciones que deben cumplirse de acuerdo con el plan de inclusión económica.

El acuerdo prevé consecuencias cuando la persona incumple lo pactado o utiliza inadecuadamente los activos. En esos casos, el director de Trabajo comunica la situación a la entidad que entregó el bien en comodato para proceder conforme a lo establecido en la norma, incluida la posible extinción del contrato.

Por otra parte, la transferencia definitiva del activo mediante donación está condicionada al cumplimiento de los compromisos asumidos. Según lo explicado en la conferencia, se considera que el beneficiario reúne las condiciones para egresar del programa cuando mantiene la actividad económica durante un período de entre 18 y 24 meses consecutivos, genera ingresos y completa el programa de capacitación previsto.

De esta manera, la entrega definitiva no se produce automáticamente con la asignación inicial, sino después de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el plan.

Responsabilidades compartidas para sostener los resultados

El Acuerdo 10455 distribuye responsabilidades entre las instituciones que intervienen en el proceso. Entre ellas figuran el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los gobiernos provinciales, los consejos de la Administración Municipal, las direcciones municipales y provinciales de Trabajo y Seguridad Social, los trabajadores sociales y los centros de capacitación e instituciones docentes.

Estas últimas deben contribuir a garantizar los programas formativos que se requieran para desarrollar las actividades económicas previstas.

La aplicación del programa exige, por tanto, coordinación entre las estructuras de atención social, los servicios de empleo, los gobiernos locales y las entidades capaces de aportar recursos, formación y asistencia técnica.

Más allá de la entrega material de herramientas o equipamientos, la iniciativa pretende que las personas beneficiarias cuenten con condiciones para desarrollar una actividad económica, generar ingresos y fortalecer sus medios de vida.

Su alcance dependerá de que la selección de los activos responda a las capacidades y necesidades de cada persona, de que existan condiciones para sostener las actividades previstas y de que el acompañamiento institucional permita identificar y resolver las dificultades durante su implementación.

Fortalecer y organizar el Trabajo Social en Cuba