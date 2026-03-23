Secundaria Básica en Cienfuegos: Compromiso con la educación integral de mas de diez mil alumnos

La educación Secundaria Básica en la provincia de Cienfuegos reafirma el compromiso con la formación integral de los más de diez mil alumnos en medio de las limitaciones energéticas actuales.

El máster Abdel Pérez Acevedo, jefe de departamento de ese nivel educativo en la Dirección General de Educación, informó en el programa El Triángulo de la confianza, de Radio Ciudad del Mar, que 630 estudiantes que viven en zonas alejadas de las instituciones han sido reubicados y reciben atención en escuelas por diferentes vías como hojas y guías de estudio y apoyo de especialistas.

“Tenemos estudiantes que, por razones de distancia, se vinculan temporalmente a instituciones más cercanas. Además, atendemos metodológicamente a la EIDE y a la Escuela Vocacional de Arte, integrando a sus estudiantes en nuestras secundarias básicas”, precisó.

La familia ha desempeñado un papel decisivo en estas variantes: “La respuesta de los padres ha sido positiva. Incluso estudiantes que viven alejados llegan al menos una vez a la institución educativa para recibir docencia presencial, gracias a acuerdos con sus familias.”

Pérez Acevedo añadió que en Secundaria Básica «ya estamos inmersos en los segundos trabajos de control parcial, para los cuales se han tomado diferentes alternativas. En el caso de noveno grado, estamos además en el proceso de continuidad de estudios.”

A la par de acciones que aplican por la actual situación energética para para garantizar la continuidad del proceso docente, priorizan el trabajo de prevención y atención social .

«Se busca, a través de acciones constantes, lograr un intercambio con familia, comunidad, estudiantes y docentes para evitar incidencias negativas. Existen grupos de trabajo preventivo a nivel institucional, municipal y provincial, y mantenemos buena comunicación con el Ministerio del Interior y con Salud Pública».

«El profesor guía y la familia son pilares en esta etapa. El profesor guía es un eslabón importante, mantiene constante intercambio con los padres. Aunque se experimenta un cambio del niño de primaria al adolescente de secundaria, el adolescente necesita que su familia lo siga guiando de forma constante”, explicó.

En saludo a los aniversario 65 de la creación de la Organización de Pioneros José Martí y 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas prevén concluir la reparación capital de la escuela «Nguyen Van Troi», en la ciudad de Cienfuegos, una de las 43 instituciones de ese nivel educativo en la provincia.

EN DATOS -La secundaria básica en la provincia cuenta con 43 instituciones educativas, de ellas 18 centros mixtos, además de siete palacios de pioneros. -Matrícula total de diez mil 055 estudiantes –Cuatro mil trabajadores docentes.