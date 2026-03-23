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Cienfuegos se suma a “Cuba Recicla”, convocatoria por una mayor cultura del reciclaje

PorJorge Domínguez Morado

Mar 23, 2026 #Cienfuegos, #Cuba Recicla, #Reciclaje

La provincia de Cienfuegos se inserta en la campaña «Cuba Recicla» promovida por el Grupo Empresarial de Reciclaje (GER), perteneciente al Ministerio de Industrias (Mindus), con el fin de incrementar la gestión responsable de residuos reciclables que contribuyen a la economía circular, la preservación de recursos naturales y el cuidado del entorno.

Lesyán Mckenn Tavío, director de la Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas  (EPRMP), señaló que la iniciativa busca la implicación de ciudadanos, empresas, instituciones y actores económicos —estatales y no estatales— en la clasificación y entrega de desechos reutilizables.

Mediante el uso de fuentes renovables de energía, aplicadas en el transporte y en los puntos de reciclaje, el territorio prevé realizar actividades comunitarias, educativas y mediáticas donde las escuelas y los barrios resulten protagonistas.

Concursos y juegos que promueven la participación de niños, adolescentes y jóvenes en la separación de residuos y festivales de reciclaje con el apoyo de los Comitésde Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas y las organizaciones estudiantiles sobresalen en el plan de acción.

Mckenn Tavío aludió a los resultados de la EPRMP con el proyecto Reciclamos por el planeta, que vincula a la entidad con pioneros de la escuela primaria Carlos Manuel de Céspedes, de la ciudad de Cienfuegos,  nominado al Galardón Recuperador de Valores 2024.

«Esa iniciativa ha inculcado en los niños de ese centro educacional la importancia del reciclaje para reducir los residuos, conservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente. Los recorridos por instalaciones de la ERMP les han permitido conocer la clasificación de los diferentes tipos de materiales reciclables, como papel, plástico, metal y vidrio y el proceso de reciclaje, desde la recolección hasta la transformación en nuevos productos», precisó.

«Cuba Recicla» organizará ecoeventos y puntos limpios en balnearios de la provincia, en coordinación con el Ministerio de Turismo, para promover playas libres de contaminación.

También destaca el propósito de colocar puntos limpios en espacios públicos y ferias agropecuarias, donde se generan una cifra significativa de renglones reciclables, así como estrechar alianzas con cooperativas, mipymes y trabajadores por cuenta propia en la gestión de residuos y su reutilización.

Con el proyecto “Reciclo Mi Barrio”, en ejecución desde hace más de dos años, aspiran a seguir brindando facilidades a la población para contribuir al reciclaje desde sus hogares y comunidades, sin necesidad de acudir a los puntos fijos o casas de compra, como los conoce la población.

Durante un intercambio con la prensa en la capital cubana, Vivian Sánchez Izquierdo, directora de Política y Actividades Industriales del Mindus, manifestó que «Cuba Recicla»está sustentada legalmente por la Constitución de la República de Cuba y por otras normativas que rigen el quehacer del grupo empresarial.

Agregó que este proyecto permitirá inculcar buenas prácticas de reciclaje, que se traducen en beneficios sociales y económicos para las comunidades.

El GER recuperó el pasado año 70 mil toneladas de residuos convertidos en ingresos para el país.

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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