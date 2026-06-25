Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos Educación

Escuelas de Cienfuegos se alistan para ofrecer actividades recreativas y educativas en el verano

PorJorge Domínguez Morado

Jun 25, 2026 #Cienfuegos, #educación
Campamento Ismaelillo. (Foto: Luzdeibys González Forcades)
Cienfuegos se alistan para ofrecer actividades recreativas y educativas en el verano">

Las escuelas de la provincia de Cienfuegos se alistan para sumarse al programa de actividades para este verano, que tendrán como principales espacios el barrio, la comunidad y el Consejo Popular.

Yunier Junco Abreus, Subdirector General de Educación, explicó en el programa El Triángulo de la confianza, por Radio Ciudad del Mar, que habilitarán 153 centros escolares para ofrecer servicios recreativos y educativos durante julio y agosto. Entre ellos incluyen 39 círculos infantiles y 26 semi-internados, que garantizarán atención a hijos de madres trabajadoras. También se incorporan 34 centros rurales y 4 del Plan Turquino, con prioridad para barrios en situación de vulnerabilidad.

“Queremos que el epicentro del verano sea el barrio, la cuadra, donde interactúan diariamente nuestros niños y adolescentes”, afirmó Junco Abreus.

El directivo precisó que se organizarán rotaciones en campamentos pioneriles como el «Arnaldo Millán Castro», «Manuel Prieto Labrada» e «Ismaelillo», además de actividades en instituciones especializadas como el Hogar de Niños sin Cuidado Parental.

El sector prevé más de 150 cursos de verano en áreas técnicas, idiomas y oficios prácticos. “Estos cursos no son solo para los estudiantes, también para la comunidad, porque aprender haciendo es esencial”, subrayó.

El programa contará con la articulación de la Red Juvenil Comunitaria, que a través de sus siete proyectos, integrará a los pioneros y jóvenes en actividades de saneamiento, reparación de mobiliario y acciones culturales y deportivas.

Por su parte,  José Manuel González Vázquez, secretario del Buró Provincial del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, destacó el papel del movimiento sindical en la movilización y estímulo de los trabajadores que impartirán los cursos y actividades.

“Nuestros trabajadores van a percibir salario durante los cursos de verano, porque se realizan contratos específicos para esa tarea. Es un compromiso que asumimos junto a la administración”, aseveró.

La inauguración oficial del verano en Cienfuegos será el sábado 27 de junio, con actividades culturales, deportivas y recreativas, incluyendo los Juegos Escolares, que debido al actual escenario energétiuco se sustituyen por festivales deportivos para preservar la preparación de atletas.

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Entrada relacionada

Cienfuegos

Tributo póstumo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez (+📹Video)

Jun 23, 2026 Redacción Perlavisión
Cienfuegos Video

📹 Oficina del Conservador de la Ciudad celebra aniversario 187 del Cementerio de Reina

Jun 23, 2026 Redacción Perlavisión
Cienfuegos Educación

📹 Efectúan graduación de la Escuela Secundaria Básica Frank País, de Cienfuegos

Jun 23, 2026 Frank Losa Águila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹 Progamas de Perlavisión