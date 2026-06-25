Escuelas de Cienfuegos se alistan para ofrecer actividades recreativas y educativas en el verano

Campamento Ismaelillo. (Foto: Luzdeibys González Forcades)

Cienfuegos se alistan para ofrecer actividades recreativas y educativas en el verano">

Las escuelas de la provincia de Cienfuegos se alistan para sumarse al programa de actividades para este verano, que tendrán como principales espacios el barrio, la comunidad y el Consejo Popular.

Yunier Junco Abreus, Subdirector General de Educación, explicó en el programa El Triángulo de la confianza, por Radio Ciudad del Mar, que habilitarán 153 centros escolares para ofrecer servicios recreativos y educativos durante julio y agosto. Entre ellos incluyen 39 círculos infantiles y 26 semi-internados, que garantizarán atención a hijos de madres trabajadoras. También se incorporan 34 centros rurales y 4 del Plan Turquino, con prioridad para barrios en situación de vulnerabilidad.

“Queremos que el epicentro del verano sea el barrio, la cuadra, donde interactúan diariamente nuestros niños y adolescentes”, afirmó Junco Abreus.

El directivo precisó que se organizarán rotaciones en campamentos pioneriles como el «Arnaldo Millán Castro», «Manuel Prieto Labrada» e «Ismaelillo», además de actividades en instituciones especializadas como el Hogar de Niños sin Cuidado Parental.

El sector prevé más de 150 cursos de verano en áreas técnicas, idiomas y oficios prácticos. “Estos cursos no son solo para los estudiantes, también para la comunidad, porque aprender haciendo es esencial”, subrayó.

El programa contará con la articulación de la Red Juvenil Comunitaria, que a través de sus siete proyectos, integrará a los pioneros y jóvenes en actividades de saneamiento, reparación de mobiliario y acciones culturales y deportivas.

Por su parte, José Manuel González Vázquez, secretario del Buró Provincial del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, destacó el papel del movimiento sindical en la movilización y estímulo de los trabajadores que impartirán los cursos y actividades.

“Nuestros trabajadores van a percibir salario durante los cursos de verano, porque se realizan contratos específicos para esa tarea. Es un compromiso que asumimos junto a la administración”, aseveró.

La inauguración oficial del verano en Cienfuegos será el sábado 27 de junio, con actividades culturales, deportivas y recreativas, incluyendo los Juegos Escolares, que debido al actual escenario energétiuco se sustituyen por festivales deportivos para preservar la preparación de atletas.