Mauricio Lomonte: «La locución es mostrarte tal cual eres»

(Escrito por: Luis Casariego)

“Siempre he pensado que la locución, además de ser una modalidad importante para el oyente o el televidente, también constituye un arte como la actuación. Digo esto, porque una noticia o comentario, bien pronunciado llega enseguida al que lo escucha o ve”, confesó Mauricio Lomonte.

El presentador del espacio De la gran escena posee estas cualidades y muchas otras. Aunque le acompaña además una buena imagen de galán para la televisión, posee una buena articulación y una voz masculina que nos agrada mucho escuchar.

Mauricio Lomonte nació en La Habana, Cuba, el 10 de junio de 1982. Una parte de su niñez la vivió en el municipio Cerro; es de ascendencia italiana por parte de su padre como lo indica su apellido “Lomonte”, que tempranamente emigró a los Estados Unidos y su madre falleció siendo él muy pequeño.

Nos comentaba que aprendió a leer desde que era aún muy niño y que jugaba en su casa sin tener conciencia de ello a la locución, se ponía a narrar imitando a los que veía en la televisión con sus palabras y voz, pues siempre tuvo muy buena dicción, aunque casi nunca participó en los matutinos habituales de su escuela primaría, porque era y es aún muy retraído y tímido.

Mauricio Lomonte y Maylín Abad y en la grabación del gustado programa De la gran escena

Su abuela, que lo crió desde un año, muy pequeño al quedar huérfano de madre muy tempranamente, le contó un día que su mamá, se había presentado en una ocasión a las pruebas de locución y las había aprobado, que además su padre siempre le decía que él era un locutor frustrado. Al parecer Mauricio Lomonte los heredó a ambos y le corre por sus venas la locución.

Realizó sus estudios secundarios y de preuniversitario en una escuela al campo, como regularmente sucedía en aquellos años. En una fecha más cercana, ya en el mes de mayo de 2019, perdió físicamente a su medio hermano de 39 años de edad, asesinado a tiros por un agente de la policía en Davis, Florida.

Es un excelente comunicador. Nos contó que tuvo una infancia normal aunque sobreprotegido por su abuela, que al quedar a su cuidado, lo protegió y educó. Hizo todos los estudios desde la primaria hasta el preuniversitario. Cuando solo tenía diecisiete años, un día, un profesional de la locución Tony Reytor, que trabajaba en la emisora radial COCO, lo oyó hablar y le dijo: “Niño, esa voz hay que explotarla”. Así fue como comenzó en dicha emisora, primero como asistente de dirección. Aún sin acercarse profesionalmente a un micrófono, ya sabía que su destino final era la locución.

Matriculó en diferentes talleres de habilitación y algunos cursos de locución a los que siempre asistió y no faltó nunca. Todo esto ocurrió en el año 2000, en el que debutó en algunos espacios culturales e informativos. Además, trabajó con Marelis Plasencia, haciendo el personaje que resulta más difícil pues está vivo, el artista de la plástica Manuel Mendive, en una revista de corte cultural y con la ayuda de Nelson Moreno. Se perfeccionó con grandes maestros de la locución como fueron los experimentados: Ángel Hernández Calderín y Antonio Pera.

En la editorial EnVivo de la televisión cubana en una pequeña entrevista.

En una ocasión sustituyó al locutor del programa Música viva en Radio Rebelde, pero nos dijo sonriente que todavía estaba muy verde, que tenía que madurar, porque hablaba demasiado rápido. Le recomiendan que vaya a la emisora Radio Reloj. Ya había permanecido en la emisora COCO por diez meses, y en enero de 2001 comienza en Radio-Reloj. Esta emisora que, por él y por muchos otros colegas, es considerada como una verdadera escuela para la formación de locutores y comunicadores, contaba entonces solo con dieciocho años. Todos los demás le decían que él podía, pero que todo dependía de su empeño y constancia. Recuerda a dos grandes maestros: los indispensables Ibrahim Aput y Laureano Céspedes.

Recuerda cuando comenzó su primer turno en la emisora de Radio Reloj que fue el de la madrugada: “era un trabajo difícil, pues toda la noticia hay que decirla en un minuto y hay que tener un buen sentido de la síntesis”. Lo ayudó muchísimo también Luís Alarcón Santana, que siempre lo mandaba a leer en voz alta para que practicara y que también a escuchar mucho Radio Reloj, donde ya ocupa una plaza fija.

Conduce en Radio Progreso, Aires de España, dirigido por José María Rodríguez Alonso, en donde se recorrían las diferentes regiones de España, su historia, su cultura y sus gentes. También realiza Ritmos, que conducía Raúl Luis Galiano. Este trabajo ñara él resultó un desafío, porque como lo indica su nombre: hay muchos “ritmos y entonaciones”. También para ello lo ayudó mucho Luis Alarcón Santana. Además en Radio Metropolitana conduce el noticiero vespertino De buena tinta, que sale al aire de 3:30 a 4:00 p.m. en su sede del eificio Focsa.

Mauricio Lomonte junto a Nayade Rivero en el programa De la gran escena

Se presentó a un casting en la televisión, pues ya había aprobado las pruebas que lo habilitaban como locutor. Las aprueba y comenzó a trabajar en la tercera emisión del Noticiero Nacional de Televisión y al mismo tiempo realiza la especialidad de Close Caption y trabaja en los cursos de lenguaje de señas para sordos e hipoacúsicos. Este inquieto joven que aún se considera tímido, hace locución en Radio Rebelde en el noticiero Portada Rebelde.

En la televisión hizo Buenos Días y también en espacios especializados y noticiarios de la programación variada, la Cartelera, así como también en el Departamento de Doblaje de la Televisión. En el 2006, es invitado al programa De la gran escena, para ser uno de sus presentadores. Ha sido presentador de festivales nacionales como el Concurso de Música Campesina Eduardo Saborit y ha prestado su voz para distintos spots comerciales y para otros trabajos en Cuba y el exterior. Actualmente labora en el Canal Habana y hace el Noticiero de la ANSOC.

En el año 2010 es invitado a una emisión especial del programa De la gran escena, por sus 25 años en la televisión. Desde el 2011 y hasta la actualidad desarrolla el programa S.O.S. Planeta, en la emisora de Radio Taíno, la FM de Cuba. Desde el 2014, conduce junto a Maylín Abad, De la gran escena, de manera permanente, donde se mantiene actualmente, ofreciéndoles a los televidentes una buena imagen del programa con una conducción precisa, comunicativa y agradable.

Una sonrisa franca nos dice mucho de su persona y de la sinceridad en su trabajo como locutor

Para Mauricio Lomonte, la locución es: “Mostrarte tal cual eres, saber llegar a quien te escucha y sobre todo hay que ser humilde y sencillo y ser receptivo, dar lo mejor de ti y llegar a tu público”.

Este joven de algunos pocos años, ha sabido ganarse la preferencia del público radioyente y televidente, por su modestia y profesionalidad. Se siente realizado con lo que ha hecho y hace, nos dice sonriente que aún tiene otras metas que alcanzar y piensa lograrlo.

Felicitamos a Mauricio Lomonte que en éste mes de junio está cumpliendo 44 años, un joven ya maduro, de esta generación que pone y da cada día lo mejor de sí, para alégranos la vida y el día a día.