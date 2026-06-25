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Canciller de Cuba muestra respaldo a Venezuela tras fuertes terremotos

PorteleSUR

Jun 25, 2026 #Cuba, #sismo, #Venezuela

Luego de los potentes terremotos que golpearon a Venezuela el miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, trasmitió condolencias al pueblo y al Gobierno venezolanos.

El Canciller cubano expresó su apoyo a la nación venezolana mediante un mensaje que publicó en su cuenta de X, y garantizó que el personal médico de Cuba desplegado en el área está completamente movilizado para brindar atención a los ciudadanos perjudicados.

Expreso profundas condolencias y solidaridad al Gobierno y al pueblo hermano de la República Bolivariana de Venezuela, por la pérdida de vidas y daños ocasionados por el sismo”, escribió Rodríguez en su cuenta oficial.

Por otra parte, señaló que “los colaboradores de la salud de Cuba allí presentes están totalmente movilizados y prestando servicios médicos a la población afectada”.

El fenómeno ha causado hasta el momento 32 personas fallecidas y más de 700 heridas atendidos en centros médicos, según el balance actualizado de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

 

 

De igual manera, la mandataria encargada aclaró que no están incluidos todavía los datos del estado La Guaira, donde decenas de edificios colapsaron. El área fue declarada zona en desastre.

Delcy Rodríguez informó que el país se encuentra en estado de emergencia y apuntó que hay individuos que siguen atrapados bajo los escombros. Recalcó que la prioridad primera es salvar vidas y adelantar en las labores de rescate y protección de la población afectada.

 

Los equipos de Protección Civil y del Sistema de Emergencia Nacional están realizando tareas de rescate y la eliminación de materiales en el Distrito Capital, así como en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo. Los sismos también afectaron los estados Yaracuy, Trujillo y Zulia. La Guaira es el más afectado de todos.

El primer sismo tuvo una magnitud de 7,2 y su epicentro se localizó a unos 21 kilómetros de la ciudad de Montalbán, estado Carabobo. El segundo escaló a 7,5 y se ubicó a 23 kilómetros de la ciudad de Yumare, estado Yaracuy.

Por teleSUR

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