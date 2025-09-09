Cienfuegos es flamante CAMPEÓN del futsal en Cuba

Cienfuegos derrotó 2-1 a Santiago de Cuba y es el flamante Campeón de la Liga Nacional de Futsal 2025, título que le disputó a domicilio a los Diablos Rojos en esta final celebrada en la Sala Polivalente Alejandro Urgellés, de la Ciudad Heroina.

Sin más detalles que el de quiénes fueron los autores, adelantar que los goles en puerta local salieron de los botines de Yadiel Raúl Sosa y el refuerzo matancero Alejandro Thondike. Ellos encaminaron a los cienfuegueros a su primer título en estas lides.

Los Marineros completan así una extraordinaria faena, al superar sin complejos y en su propia sede al que especialistas y aficionados daban como favorito y hoy apenas pudo aspirar a la victoria con un autogol del propio Yadiel.

Antes, los de la Perla del Sur derrotaron al peligroso Industriales, y para más brillo ayer dejaron fuera de la reválida al hasta entonces monarca Ciego de Ávila, que en la disputa por la medalla de bronce derrotó a Industriales con pizarra de tres goles por uno.

En diálogo telefónico con el comisionado provincial, Liosbel Lara, pudimos conocer de la excelente organización de la Liga en Santiago y del comportamiento de su afición, méritos que le fueron reconocidos al Palacio de los Deportes de Santiago en la gala de premiaciones

«No nos defraudaron los muchachos. Lucharon cada partido y aquí está el premio», comentó Lara.

Los más destacados

El santiaguero Omar Hechevarría lideró a los goleadores en el torneo, y su compañero Liván Marcané resultó el mejor portero.

Daniel Hernández debutó como técnico por todo lo alto al frente de los Marineros, y no solo ganó el campeonato, sino que también resultó electo el mejor entrenador.

Otro cienfueguero, Frank Daniel Oramas, mereció el galardón como mejor jugador del torneo, lo mismo que Adrián Martínez la distinción como mejor árbitro.

Santiago de Cuba se erigió como la mejor sede de la Liga, confirmando la polivalente Alejandro Urgellés, albergue de la final, como una plaza de lujo para la práctica del futsal. (Con información de Raúl Hernández Lima, de Jit Deportes)