Salida imprevista de la «Guiteras» provoca desconexión total del Sistema Eléctrico

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó hoy que a las 9:14 am de este miércoles se produjo una desconexión total del sistema eléctrico nacional (SEN), y que ya comenzó el proceso de restablecimiento.

De acuerdo con la información, publicada en X, la desconexión puede estar asociada a una salida inesperada de la central termoeléctrica (CTE) Guiteras, no obstante se investigan las causas.

En esa propia red social, el primer secretario del Partido en la provincia de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, informó que «Una señal falsa en la automática provocó la salida de la Cte Antonio Guiteras (…) Los compañeros del puesto dirección nos informan que el problema está resuelto y están listos para iniciar arranque cuanto llegue la energía».

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

La CTE Guiteras, ubicada en la provincia de Matanzas, es el mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba.

Primer ministro visita Despacho Nacional de Cargas

Por su parte, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz visitó en horas de esta mañana el Despacho Nacional de Cargas. Desde allí posteó el siguiente mensaje:

«Contamos con una estrategia bien definida para enfrentar esta situación y con la profesionalidad de los trabajadores de la Unión Eléctrica para avanzar, en el menor tiempo posible, en el restablecimiento del sistema. Sobre ello mantendremos informado a nuestro pueblo».

Contamos con una estrategia bien definida para enfrentar esta situación y con la profesionalidad de los trabajadores de @OSDE_UNE para avanzar, en el menor tiempo posible, en el restablecimiento del sistema.

Sobre ello mantendremos informado a nuestro pueblo. #DePieYCombatiendo pic.twitter.com/XvbcN93lIE — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) September 10, 2025