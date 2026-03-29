(Foto: Etecsa Matanzas)

La provincia de Cienfuegos avanza en la implementación de soluciones alternativas para enfrentar las afectaciones en los servicios de telefonía y transmisiones de radio y televisión, como consecuencia de la compleja situación energética, provocada por el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos a la entrada de barcos con combustible a la isla.

Durante la más reciente emisión del programa Aquí el pueblo, de Radio Ciudad del Mar, directivos de entidades del sector de las telecomunicaciones informaron acerca de las inversiones para introducir fuentes de energía renovable y los proyectos con el fin de facilitar la conectividad de la población y el funcionamiento de servicios básicos.

Miguel Ángel Suárez Sabina, director de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa) anunció que recibieron ocho sistemas fotovoltaicos de 2 kW, los cuales se encuentran en proceso de instalación. Estos kits están destinados a asegurar, fundamentalmente, el servicio de telefonía fija, Nauta Hogar y la conectividad de servicios esenciales como bancos, farmacias, policlínicos y correos en comunidades que permanecían incomunicadas.

Los primeros módulos se instalan en Rancho Luna y Primero de Mayo, en el municipio de Aguada, este último beneficiará también a Real Campiña. En los próximos días montarán los sistemas en Yaguaramas, Cartagena, San Fernando de Camarones, Potrerillo, Barajagua y Pepito Tey, este último garantizará las comunicaciones en Sierrita y la zona de la pre-montaña.

Como parte de la contribución territorial, el Gobierno Municipal de Cienfuegos donó un panel fotovoltaico de 5 kW para la radiobase del consejo popular de la Ciudad Nuclear.

Prevén igualmente conectar radiobases a los centrales azucareros Antonio Sánchez, 14 de Julio y Elpidio Gómez para recibir la energía directamente del ingenio.

Inversiones en señales Radio y Televisión

Ramsés Castañeda, director de radioCuba en la provincia, explicó que han solucionado averías en grupos electrógenos de transmisores, como el del Malecón.

Reconoció que las mayores insatisfacciones de la población se deben a las afectaciones en el servicio de televisión a las nueve de la noche, fundamentalmente de jueves a domingo por el corte eléctrico en el circuito donde está instalado el principal transmisor de Cienfuegos. Añadió que trabajan para que ese equipo de transmisión tenga respaldo eléctrico de dos circuitos.

El directivo manifestó que la inyección de la energía solar también contribuirá a respaldar transmisores y las cuatro emisoras del territorio.

Instalarán dos sistemas fotovoltaicos: uno en Crucesitas, para sostener la señal de Radio Cumanayagua y la emisora provincial por 105.5 FM, y otro en el Centro de Transmisiones del Plan Mango, para garantizar los servicios de Radio Ciudad del Mar (RCM) y laborarán en la recuperación de la frecuencia 103.9 FM de Radio Rebelde, afectada durante varios meses.

En el espacio, conducido por Armando Carranza, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, y la Gobernadora Yolexis Rodríguez Armada, trascendió que RCM y las emisoras municipales de Cruces, Aguada y Cumanayagua ya cuentan con kits fotovoltaicos instalados.