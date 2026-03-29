Papa León XIV llama a la paz en inicio de la Semana Santa

El papa León XIV inició hoy las celebraciones por la Semana Santa católica con un llamado a la paz en Medio Oriente y el mundo.

A las 10:00 hora local el santo padre presidió, en la Plaza de San Pedro, la celebración litúrgica del Domingo de Ramos, donde expresó en su homilía que “nuestro Dios: Jesús, rey de paz” es “un Dios que rechaza la guerra, a quien nadie puede usar para justificarla, que no escucha las oraciones de los que la libran”.

Cristo rechaza las oraciones de los guerreristas “diciendo que, aunque multipliquen sus súplicas, no las escucharé; sus manos están llenas de sangre” y, desde la cruz, les pide que “¡Tengan misericordia! ¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!, indicó el obispo de Roma, según destaca una nota de la oficina de prensa de la Santa Sede.

La homilía del líder de la Iglesia católica fue un enérgico llamado a la paz, resaltó un reporte publicado en el sitio digital del diario Vatican News, donde se señala que en esa conmemoración de la entrada de Jesús en Jerusalén y la bendición de ramas de olivo y palma, el pontífice pronunció unas palabras que emocionaron profundamente.

Tras la proclamación del Evangelio, se hizo el silencio entre las 40 mil personas presentes en la plaza vaticana para presenciar esa celebración, que se realiza este año en medio de un complejo clima internacional, con un aumento de los conflictos bélicos, apunta ese medio.

En las llagas de Jesús, según dijo León XIV, “vemos las heridas de tantos hombres y mujeres hoy” y “en su último clamor al Padre, oímos el clamor de los abatidos, los desesperanzados, los enfermos, los solitarios y, sobre todo, oímos el clamor de dolor de todos los oprimidos por la violencia y de todas las víctimas de la guerra”.

Al finalizar la misa del Domingo de Ramos, y poco antes de rezar el Ángelus, el sumo pontífice manifestó que “al comienzo de la Semana Santa, estamos más cerca que nunca en oración de los cristianos de Oriente Medio, que sufren las consecuencias de un conflicto atroz”.

El papa dirigió sus pensamientos a quienes no pueden celebrar esos ritos, como sucede en Tierra Santa, dado el clima de violencia y las restricciones impuestas precisamente a causa de la guerra.

Esta mañana la policía israelí impidió al patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, y al custodio de Tierra Santa, padre Francesco Ielpo, el acceso a la Basílica del Santo Sepulcro, cuando se dirigían a celebrar la tradicional Misa del Domingo de Ramos en el lugar más sagrado del catolicismo.

“Mientras la Iglesia contempla el misterio de la Pasión del Señor, no podemos olvidar a quienes hoy participan verdaderamente de su sufrimiento”, expresó el papa León XIV, y pidió que “elevemos nuestra oración” por “los pueblos heridos por la guerra” para que “se abran caminos concretos de reconciliación y paz”.