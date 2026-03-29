Condenan agresión contra los periodistas libaneses de Al Manar y Al Mayadeen

Autoridades libanesas, partidos políticos y organizaciones denuncian ataques de Israel contra periodistas en el sur de Líbano, en violaciones del derecho internacional y crímenes de guerra.

Israel insiste en silenciar las voces de la verdad, y la agresión contra los periodistas libaneses de Al Manar y Al Mayadeen confirma una vez más la naturaleza de esta entidad basada en la represión y el ocultamiento.

El primer ministro Nawaf Salam denunció el ataque israelí de este 28 de marzo contra periodistas de Líbano, en una violación flagrante del derecho internacional.

Líbano, que valora profundamente la libertad de prensa y su papel, reafirma su compromiso con la protección de los periodistas, declaró el jefe de gobierno.

Al mismo tiempo, llamó a respetar el derecho internacional, a proteger la vida de los civiles y a detener las agresiones israelíes que los afectan.

Salam transmitió en nombre del gobierno sinceras condolencias a las familias de los mártires Ali Choeib, Fatima Ftouni, Mohammad Ftouni y a sus colegas.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Información, Paul Morcos, denunció en los términos más firmes la repetida y deliberada agresión israelí contra los periodistas, al condenar el asesinato de los colegas libaneses mientras cumplían con su deber profesional en Jezzine.

A juicio del titular, lo ocurrido constituye un crimen de guerra deliberado y evidente contra los medios de comunicación y el mensaje periodístico, sumándose a un registro creciente de ataques contra los medios y los periodistas.

En declaraciones a la red panárabe Al Mayadeen, el ministro expresó la continuidad de las acciones de protesta contra las acciones de la ocupación y tomando las medidas necesarias para disuadir la maquinaria agresiva israelí.

Medios de comunicación denuncian ataques sistemáticos

La televisora Al Manar lamentó la pérdida del colega Ali Choeib, a quien calificó de pilar mediático, compañero y apoyo para generaciones de resistentes, así como un maestro y ejemplo para generaciones de periodistas.

Mediante un comunicado, subrayó: «Una vez más, Al Manar comparte con Al Mayadeen la entrega, el sacrificio y lamenta la pérdida de la corresponsal Fatima Ftouni».

En este sentido, colocó el agresivo ataque repetido contra equipos periodísticos en el lugar de trabajo en conocimiento de las autoridades y ministerios libaneses competentes y de las organizaciones internacionales.

Al denunciar la agresión contra los corresponsales, organizaciones de medios de Iraq y de Líbano enfatizaron que atacar al cuerpo periodístico es una prueba del fracaso del llamado “banco de objetivos” del ejército israelí.

Prensa Latina condena asesinato

El presidente de Prensa Latina, Jorge Legañoa, condenó el asesinato de tres comunicadores en el sur del Líbano y exigió al gobierno de Israel poner fin a esa práctica contra periodistas y corresponsales de guerra.

En una carta dirigida a Ghassan Ben Jeddou, presidente del Consejo de Dirección de la red panárabe Al-Mayadeen, Legañoa expresó su repudio por el crimen contra Fatima Ftouni, corresponsal de Al-Mayadeen; su hermano Mohammad Ftouni, fotoperiodista y colaborador; y Ali Choeib, corresponsal de guerra del canal Al-Manar TV, hecho ocurrido en la carretera de Jezzine.

«Lo ocurrido constituye, sin duda, un crimen flagrante del gobierno sionista de Israel y en tal sentido exigimos a Tel Aviv que ponga fin a esa macabra práctica contra periodistas y corresponsales de guerra», subrayó el directivo de la Agencia Informativa Latinoamericana.