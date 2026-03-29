Ciudad Cruel: el nuevo drama turco que toma las pantallas de Multivisión

(Escrito por: Félix A. Correa Álvarez)

La despedida siempre deja un vacío, sobre todo cuando se trata de historias que han logrado conectar con el público. Ese es el caso de la exitosa telenovela turca Pájaro soñador, que llegó a su final en la parrilla de Multivisión, dejando tras de sí una estela de seguidores fieles y una historia de amor que conquistó las tardes.

Pero la televisión, como la vida, no se detiene. Desde este jueves 26 de marzo a las 3:00 p.m., el canal propone un nuevo viaje emocional con el estreno de Ciudad Cruel, una producción que apuesta por el drama intenso, los conflictos familiares y las tensiones sociales.

Ambientada en la majestuosa Estambul, Ciudad Cruel pone en el centro de su narrativa el encuentro —no siempre afortunado— entre dos familias de realidades opuestas.

Por un lado, está la poderosa familia Karaçay, encabezada por Agah, un exitoso hombre de negocios que vive rodeado de lujos en una imponente mansión. A su lado, su esposa Şeniz, tan elegante como ambiciosa; sus hijos Cenk y Damla, marcados por la despreocupación; y su sobrino Nedim, cuya vida quedó atravesada por una tragedia que lo dejó discapacitado y dependiente del entorno familiar.

En contraste, emerge la figura de Seher, una madre que lucha por sacar adelante a sus hijos —Cemre, Civan y Ceren— en medio de dificultades. Tras un incendio que destruye su hogar, la familia se ve obligada a trasladarse a Estambul, donde el destino entrelazará sus vidas con las de los Karaçay.

Rodada en exteriores y en fastuosas mansiones de Estambul, la serie destaca también por su elenco, integrado por figuras reconocidas de la televisión turca como Deniz Uğur, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, Berker Güven, Fikret Kuşkan, Mine Tugay, Mehmet Ozan Dolunay, İdris Nebi Taşkın y Simay Barlas.

El relevo de Pájaro soñador por Ciudad Cruel confirma la preferencia del público por las producciones turcas, que han encontrado en la televisión cubana un espacio privilegiado. Sus historias, marcadas por emociones intensas, conflictos familiares y giros inesperados, logran una conexión inmediata con la audiencia.

En este caso, la nueva propuesta apuesta por un tono más dramático y social, donde las diferencias de clase, los secretos familiares y las decisiones del pasado condicionan el presente de sus personajes.

Con Ciudad Cruel, Multivisión renueva su apuesta por el melodrama contemporáneo, con una historia que promete mantener al espectador atento a cada giro del destino.

La cita está hecha: cada tarde, a las 3:00 p.m., las puertas de una mansión en Estambul se abren para revelar que, detrás del lujo, también habitan los conflictos más humanos.