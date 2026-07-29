Fábrica de Torula de Cienfuegos: un anhelo de soberanía alimentaria

Cienfuegos: un anhelo de soberanía alimentaria">

La fábrica de Torula de la provincia de Cienfuegos -inaugurada un día como hoy, hace 49 años- es un ejemplo bien anticipado de los anhelos de soberanía alimentaria del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En el discurso de apertura de esa industria, ubicada en el municipio de Aguada de Pasajeros, Fidel explicó al pueblo la valía de la torula como alimento para la cría de ganado mayor y menor, y las posibilidades bien altas de conversión, en el desarrollo avícola.

Dio toda una clase magistral sobre como se obtiene ese recurso, de origen microbiano, a partir de la fermentación de miel B elaborada en el proceso fabril de la caña de azúcar.

Argumentó que la unión de las proteínas tanto vegetal, como animal, mezcladas con esta otra microbiana completaban un pienso eficaz para la alimentación ganadera.

Los ejes de pensamientos del líder histórico de la Revolución Cubana iban a la proyección de alcanzar una base alimentaria con recursos autóctonos.

Además se inclinaban por el encadenamiento productivo al ubicar aquella industria en el circuito azucarero con el central Antonio Sánchez a la cabeza, una fábrica de ron, y la construcción después de la procesadora de alcoholes finos ALFICSA, una planta de recuperación de CO2, y otra de pienso animal.

Y de paso estaba la economía circular con el cierre al utilizar los desechos de la vinaza de la producción de alcoholes en la elaboración de la torula, y finalmente el agua residual de esa planta se aprovechaba en la fertilización de unas 300 hectáreas de los campos cañeros de ese ingenio cienfueguero.

Aquella, la de Aguada de Pasajeros, fue la primera planta de Torula de una decena que se proyectó montar en Cuba -seis de tecnología francesa y cuatro austriaca-, con capacidad de producir 40 toneladas diarias.

Al recorrer la planta minutos antes de inaugurarla, el Comandante en Jefe conversó con los trabajadores, y se alegró de ver la destreza de Aleida Acosta Filgueira, la única mujer que operaba un montacarga dentro del enclave.

Ahora el emporio económico-industrial de Aguada de Pasajeros sufre la crisis generada por el recrudecimiento del bloqueo de los EE. UU a Cuba, y no puede aportar todo cuanto visualizó Fidel.