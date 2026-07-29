Deseo y poder en Doña Beija (regresada)

El titular hubiera quedado demasiado largo si lo hubiera enviado para publicar tal como lo pensé: Venganza y libertad, deseo y poder en la nueva Doña Beija. Para acortarlo, decidí tomar los dos conceptos fundamentales que, según mi opinión, sirven de combustible a la trama en esta nueva versión de la biografía de Ana Jacinta de São José, un personaje real, histórico, muy reconocible entre los potentados del Brasil imperial, sobre todo en el entorno del estado de Minas Gerais. El remake sale al aire martes y jueves, por Multivisión, poco después de las nueve de la noche.

Además de su intención realista, histórica y reflexiva, la serie aspira a versionar la icónica telenovela, protagonizada por Maitê Proença, y emitida originalmente en la década de los ochenta, exactamente en 1986. Pero, a veces, pareciera que los creadores de este remake se olvidan de que están trabajando a partir de un personaje muy recordado por los televidentes de muchos países, y se apartan voluntariamente de aquella visión popularísima, pero timorata y contenida, y asumen el costo que conlleva alejarse del mito y revisarlo desde una perspectiva más realista. Porque ahora prefirieron reforzar la sensualidad, el exhibicionismo, el triunfo de la carne y los múltiples desafíos asumidos por esta mujer en una época marcada por las normas represivas y la desigualdad sexual.

Hay una verdad de Perogrullo que salta a la vista a la hora de asumir la casi imprescindible comparación entre las dos versiones de la misma historia: Grazi Massafera no puede ser más distinta, física e histriónicamente hablando, a Maitê Proença, y aunque ambas caracterizaciones se apoyaron en la imagen de Doña Beija como mujer fuerte e independiente, la primera trabaja más con una sensualidad integral y una cierta dureza o resentimiento en los gestos y las actitudes del personaje, mientras que Proença jugaba más la carta de un rostro angelical, con una mirada cristalina que reforzaba la imagen virginal de la muchacha raptada y violada primero, y luego de regreso para consumar su venganza.

Con dirección del veterano Herval Rossano y guion de Wilson Aguiar Hijo, la primera versión de Doña Beija vista en Cuba jugaba con la leyenda de una mujer que convierte sus problemas y sufrimientos en la fuerza para construir la finca de Jatobá, un burdel muy poco disimulado donde ella pasa la noche con un hombre distinto cada día a cambio de algún obsequio especial. Pero el poder conseguido por la mujer, a partir de manipular el deseo masculino, tampoco le gana la respetabilidad ni el amor de Antonio, y no cuento más, para no arruinar el final trágico de esta historia, basada sobre todo en las novelas Dona Beija, a feiticeira do Araxá (1957), de Thomas Leonardos; Vida em Flor de Dona Bêja (1957), de Agripa Vasconcelos; y O Solar de Dona Beija (1965), de Maria Santos Teixeira.

Y así, a lo largo de las décadas, ha venido creciendo en el imaginario popular del continente el mito de Dona Beija, una suerte de Dama de las Camelias a la brasileña, en una narración que prescinde de la tuberculosis victimizadora y tampoco dispone de la aureola de óperas, obras literarias y de teatro, ni de Greta Garbo desfallecida en los brazos de su ingenuo amante. Porque la historia, a medias legendaria, de la prostituta triunfante contó, en estas tierras, con la indispensable contribución mitologizadora de la pequeña pantalla, no solo brasileña, sino también colombiana, nacionalidad que ostentaba una popular versión de 2011.

De modo que estamos en presencia del saludable reciclaje, vía televisión, de la historia, los personajes y el melodrama que nos identifica como latinoamericanos. Y, en sintonía con los años que corren, en el remake se apuesta el mayor poder dramatúrgico e histriónico a los momentos de empoderamiento femenino, con la inestimable colaboración de esa buena actriz, versátil, convincente, que es Grazi Massafera, quien se las ingenia para componer un nuevo perfil, más profundo y matizado, de un personaje difícil, atrapado entre su natural deseo de poder y desagravio, y su inclinación trágica por un amor mal avenido.

El remake que estamos viendo aventaja con creces, en cuanto a despliegue visual y dirección de arte, a la telenovela original de 1986, y alcanza, entre otros méritos, entretejer con habilidad los brillos y la elegancia de los buenos dramas de época con los oscuros y más escasos hilos del realismo y la tragedia. Solo que, a veces, el fluir narrativo se torna medio lento y previsible, porque, al fin y al cabo, conocemos la historia básica original. Ocurre un fenómeno medio parecido a lo que en 1980 se llamó La storia vera della signora delle camelie, con la actriz francesa Isabelle Huppert y el director italiano Mauro Bolognini, ambos empeñados en recrear una imagen desglamorizada y desmitificadora de la heroína romántica eternizada por Alexandre Dumas hijo. Una parte del público prefiere la seducción engañadora del mito; otros valoran el intento loable por acercarnos a un fragmento de vida y a la historia real. Cada espectador decidirá, antes y ahora, qué versión prefiere.