Parlamento cubano destaca importancia de delegados de base

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, subrayó este mércoles la importancia de respaldar a los delegados de base, figuras esenciales dentro del sistema político del país.

Exhortó a los organismos locales y a las organizaciones políticas y de masas a acompañar la labor de los líderes comunitarios ante la compleja situación que enfrenta la nación por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.

En ese contexto, el diputado recién electo por el municipio holguinero de Rafael Freyre, Jorge Legañoa, destacó que ser delegado de circunscripción constituye una de las tareas más hermosas que ha asumido en su vida.

Resaltó que los delegados del país realizan su labor comunitaria después de concluir su jornada laboral, recorren cada barrio y conversan con la población para conocer sus inquietudes.

Legañoa, presidente de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, enfatizó la importancia de mantener informados a los lectores sobre las acciones que se implementan para resolver los problemas cotidianos.

El periodista, quien atiende una circunscripción con alrededor de 50 edificios, elogió la entrega de los delegados que trabajan en consejos populares de difícil acceso, donde deben recorrer largas distancias y mantener comunicación constante sobre temas sensibles como salarios y pensiones.

Ser delegado en Cuba es casi ser el “Padre de las casas”, porque hay que velar por todas las situaciones de un barrio, afirmó.

Añadió que quien se considere revolucionario no puede negarse a asumir esa responsabilidad, especialmente en el actual contexto de asedio del Gobierno de Estados Unidos.

Finalmente, consideró que el gran desafío de los delegados es mantener el oído pegado a la tierra y ser fieles al pueblo que confió en ellos.