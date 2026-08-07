Efectuarán Feria del Libro en la provincia de Cienfuegos

La 34 edición de la Feria Internacional del Libro y la Literatura, que tendrá lugar del 27 y 30 de agosto en la provincia de Cienfuegos, traerá entre sus novedades una mayor integración de espacios comunitarios y la presentación de 25 títulos de las editoriales locales.

Annalay Juvier Águila, directora del Centro Provincial del Libro y la Literatura, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que esta jornada se desarrollará bajo nuevas condiciones y con una programación pensada para acercar la lectura a públicos diversos.

Aseguró que el objetivo es ofrecer propuestas literarias y artísticas en cada rincón de Cienfuegos, con el apoyo de las instituciones culturales como la biblioteca provincial Roberto García Valdés, la cual acogerá el programa profesional, mientras la sala teatral Guiñol será sede del espacio infantil Tesoro de Papel.

La librería ateneo Dionisio San Román presentará iniciativas como la peña Dios no tiene teléfono y el espacio Entre Libros y Punto Cubano.

Juvier Águila dijo que junto a los volúmenes propuestos por las editoriales Mecenas y Reina del Mar Editores, se presentará el boletín El Sacapuntas, como muestra del trabajo literario de la provincia.

El Boulevard cienfueguero volverá a ser arteria de intercambio comercial y artístico con recitales poéticos, narraciones orales y juegos literarios protagonizados por los creadores del programa Pedales de Papel, liderado por el escritor y actor Miguel Pérez Valdés

Ian Rodríguez Pérez, director del centro de promoción e investigación Florentino Morales, añadió que la feria, aunque con dimensiones menores en comparación con ediciones anteriores, defenderá la promoción de los autores y sus obras, y será un ejercicio comercial orgánico para mostrar las novedades de las editoriales provinciales.

El directivo confirmó que esta edición se centrará en programas que han acompañado históricamente al evento, y tiene como objetivo homenajear a tres mujeres de la literatura cienfueguera: Mirtha Cuesta, Silvia Águila y Magalys Ojeda.

La Feria Internacional del Libro en Cienfuegos reafirmará su carácter de fiesta cultural al integrar literatura, música y artes escénicas, para consolidarse como uno de los eventos más esperados en el territorio.

Con esta edición del certamen literario cerrará la programación de verano en la provincia sureña.