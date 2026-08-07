Resalta Gobierno de Cuba proyecto de mercados de barrio

El Gobierno de la República de Cuba destacó este jueves en redes sociales la puesta en marcha del proyecto de mercados de barrio, concebido como nueva forma de gestión para la venta de mercancías en establecimientos seleccionados.

Según precisó el organismo desde su perfil en la red social Facebook, la Resolución 16/2026, publicada en la Gaceta Oficial, permitirá a esta modalidad mercantil comercializar una nomenclatura definida de productos, administrada por empresas estatales, micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas no agropecuarias, trabajadores por cuenta propia y modalidades de inversión extranjera.

El proyecto busca reubicar y transformar la red de bodegas, mercados y carnicerías, priorizando alimentos y artículos de aseo con una reducción de precios de entre un 10 y un 15 por ciento respecto a otros establecimientos.

Entre los incentivos fiscales para actores económicos no estatales figuran la bonificación del cinco por ciento en el pago del impuesto sobre ventas y la exoneración de ese tributo a quienes comercialicen de forma mayorista con entidades seleccionadas del sistema de Comercio Interior.

Los productos beneficiados incluyen leche en polvo, picadillo, hamburguesa, pollo, salchicha, huevo, aceite vegetal, conservas de tomate, pastas, fideos, granos, arroz, azúcar, harina de trigo, sopa instantánea y café.

En el caso de artículos no alimenticios, se contemplan detergente, jabón, papel sanitario, desodorante y crema dental, todos con ventajas fiscales en su comercialización dentro de los mercados de barrio.

El vínculo entre la empresa propietaria del establecimiento y el actor económico aprobado se regirá por contratos de administración y comercialización, selección de trabajadores con prioridad para quienes laboraban en el local, y exoneración del pago de arrendamiento durante los dos primeros años.

También se promueven acciones de reparación y mantenimiento, mientras la empresa propietaria recibirá un porcentaje de la utilidad pactado entre las partes, con posibilidad de descontar inversiones realizadas por los actores económicos.