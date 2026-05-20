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Celebran en Cienfuegos Festival de Composiciones Gimnásticas

PorPrimitivo González Prado

May 20, 2026 #Cienfuegos, #deportes, #festival

La escuela primaria Armando Mestre Martínez, de la ciudad de Cienfuegos, presentó la composición gimnástica que representará a la provincia en el Festival Nacional Virtual de Composiciones Gimnásticas 2026.

Durante estos días, en todo el país se realizan las presentaciones de las composiciones que defenderán a cada territorio en el certamen nacional. En el caso de Cienfuegos, la institución seleccionada fue la escuela Armando Mestre, gracias a sus resultados deportivos dentro del convenio INDER–MINED, que promueve la práctica de cinco disciplinas desde edades tempranas y ha aportado atletas al alto rendimiento. No es casualidad: hace dos años este centro fue premiado en el propio festival nacional.

El especialista en actos masivos de la provincia, Joaquín Torrente Santana, expresó sentirse motivado por la calidad de la presentación, a pesar de las limitaciones afrontadas durante la preparación y los ensayos. “Con entrega y voluntad de alumnos, profesores, padres y la dirección de la escuela, logramos una digna composición gimnástica”, aseguró.

El ambiente festivo que reinó en la escuela Armando Mestre reflejó la fuerza de la unión entre claustro, estudiantes y familias. Así lo destacó su directora, Miladis Mendoza Solano, quien subrayó que cada padre y trabajador del centro aportó su granito de arena para que la provincia cuente con una representación sólida en el evento nacional. “Esperamos nuevamente estar entre los más sobresalientes”, afirmó.

El Festival Nacional Virtual de Composiciones Gimnásticas 2026 está dedicado al centenario del líder histórico Fidel Castro, en reconocimiento a su legado y aportes al movimiento deportivo de Cuba.

Por Primitivo González Prado

Licenciado en Periodismo. Periodista en el Telecentro Perlavisión.

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