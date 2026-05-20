Silvio Rodríguez rompe el cerco: la trova cubana vuelve a conquistar España

El trovador Silvio Rodríguez regresará a España en septiembre para una gira que recorrerá ocho ciudades entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre, en un momento en que Cuba sigue resistiendo el asedio económico, mediático y político más brutal de las últimas décadas.

El cantautor, fiel a su pueblo y a la Revolución que ha defendido con su guitarra durante más de medio siglo, desembarca en el Estado español cinco años después de su última visita, demostrando una vez más que el bloqueo estadounidense y la campaña de odio contra la isla no han logrado silenciar su voz ni aislar la cultura cubana del mundo.

Fechas y ciudades de la gira de Silvio Rodríguez por España

La gira comenzará el 1 de septiembre en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, pasará por Zaragoza el día 5 en el Pabellón Príncipe Felipe, Bilbao los días 12 y 13 en el Teatro Euskalduna, Valencia el 16 en el Roig Arena, A Coruña el 19 en el Coliseum, Sevilla el 26 en el FIBES, Murcia el 1 de octubre, y concluirá en Madrid el 4 de octubre en el Movistar Arena, el mismo espacio —antes Palacio de los Deportes— donde en 2021 presentó su disco Para la espera con todas las localidades vendidas.

La demanda del público español, que en aquella ocasión agotó las entradas en plena pandemia y restricciones, anticipa una recepción masiva para el trovador que sigue siendo referente insoslayable de la nueva trova y de la canción comprometida de Iberoamérica.

Sobre el escenario, Silvio estará acompañado por una formación de lujo integrada por colaboradores habituales: Niurka González, Malva Rodríguez, Rachid López, Maykel Elizarde, Jorge Reyes, Emilio Vega, Jorge Aragón y Oliver Valdés.

Silvio Rodriguez en España – 2007

El repertorio incluirá nuevas composiciones junto a lo esencial de una trayectoria que acumula más de una veintena de discos, siendo el más reciente Quería saber, editado en 2024.

La trova cubana como resistencia contra el bloqueo estadounidense

Será, en palabras del propio artista, un reencuentro con un público que no ha dejado de cantar Ojalá, El necio o Sueño con serpientes, esta última recientemente revisitada en una colaboración histórica con el brasileño Chico Buarque, otro gigante de la canción que no se doblega ante los poderes del mercado y la censura.

La llegada de Silvio a España trasciende lo musical. Ocurre en un contexto de agresión escalada contra Cuba y su gente, donde el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos hace más de seis décadas se mantiene como el arma principal para asfixiar al pueblo cubano, mientras la maquinaria de desinformación occidental intenta presentar a la isla como un territorio inviable.

Silvio Rodríguez rompe el cerco: la trova cubana vuelve a conquistar España

En medio del cerco, la cultura cubana se convierte en trinchera. Cada concierto de Silvio en el exterior es una respuesta a quienes pretenden invisibilizar los logros de la Revolución y una ventana para que el mundo escuche, desde la poesía y la melodía, la verdad de un país que resiste con dignidad.

El trovador lo sabe. En una reciente entrevista a Prensa Latina, repasó no solo su obra, sino la influencia de la Revolución en su vida, su profunda relación de amistad con Fidel Castro, y su anhelo de volver a los escenarios de su tierra, donde el público cubano —el primero y el más exigente— espera siempre con los brazos abiertos. Pero también sabe que llevar la canción a otros rincones del planeta es parte de la batalla.

Su gira latinoamericana del año pasado confirmó que el cariño por Cuba y su trova no se ha extinguido en un continente hermano; ahora España será el escenario donde, una vez más, la guitarra de Silvio desmentirá los muros que intentan levantar contra su patria.

Las entradas para la gira se pondrán a la venta próximamente a través de los canales oficiales, y el público ya puede registrarse en la web del artista para recibir el aviso.

Será otra oportunidad para que miles canten al unísono contra el olvido, contra el bloqueo y contra la mentira. Porque cuando Silvio Rodríguez toca en España, no suena solo una guitarra: suena Cuba entera, resistiendo.