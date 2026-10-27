Cienfuegos Cultura

En Cienfuegos, VI Festival Internacional de Arte y Cultura

Onelia Chaveco (ACN Cienfuegos) 27 de octubre de 2026 No hay comentarios

El Movimiento Cultural Sur (MCSur), en su capítulo Cienfuegos, efectuará este martes el VI Festival Internacional de Arte y Cultura, como plataforma de pensamiento crítico y creación estética a favor de la paz.

Poetas, escritores, dramaturgos, bailarines, artistas de la plástica, investigadores, educadores populares y gestores comunitarios, presentarán sus ponencias o creaciones artísticas en el encuentro.

Con 35 años de accionar de forma ininterrumpida el MCSur lo integran una veintena de países que defienden la cultura y la paz de los pueblos.

Recientemente otorgó el Premio Doctorado Nobilis Causa a 35 personalidades de 11 naciones, quienes destacan en la música, la poesía, las artes plásticas y el periodismo, entre otras manifestaciones.

En Cienfuegos el Movimiento se integró hace menos de un año, pero mantiene un crecimiento vertiginoso y desarrolla múltiples acciones teóricas y prácticas, que visibilizan la resistencia cultural de comunidades, grupos, mujeres y jóvenes.

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