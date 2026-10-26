Videoteca de Perlavisión: Salvaguarda de la memoria colectiva de Cienfuegos

Fomentar la conciencia pública sobre la importancia de la preservación de los registros audiovisuales y el papel del patrimonio como soporte histórico fueron las razones que propugnaron la designación por la Unesco del 27 de octubre como Día Internacional del patrimonio audiovisual.

Esta celebración tiene como objetivo sensibilizar sobre la necesidad urgente de adoptar medidas para resguardar documentos audiovisuales en condiciones adecuadas a su formato, como fuente de conocimiento que refleja la diversidad cultural, social y lingüística de las comunidades.

Además, la protección de imágenes y recursos sonoros, sean instantáneas fotográficas, entrevistas, encuestas, intervenciones, discursos, películas, documentales y toda la gama amplia de presentaciones empleados en el decursar de los tiempos para mostrar vivencias, acontecimientos, eventos trascendentales, catástrofes posibilita su ulterior consulta.

Nuestro canal de televisión se precia de salvaguardar durante sus 26 años de transmisiones, en el espacio que ocupa la videoteca, buena parte de la memoria colectiva de Cienfuegos.