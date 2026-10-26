Estrenan en Cuba disco con poemas de Roque Dalton

Fernando Cabreja, trovador cubano, estrenó este lunes en la oriental provincia de Holguín su disco La ternura no basta, cantar a Roque Dalton, con 11 poemas del bardo salvadoreño.

La presentación ocurrió este lunes en el vestíbulo del cine Martí, en el marco de la XXXII Fiesta de la Cultura Iberoamericana, que se celebra hasta el 30 de octubre en esta ciudad. El disco fue editado por el sello Producciones Colibrí del Instituto Cubano de la Música, con auspicio del Ministerio de Cultura de Cuba.

Yasel Muñoz asumió los arreglos y la dirección musical; Enrique Carballea, la producción ejecutiva; Ronel González escribió las notas discográficas y Arístides Hernández (Ares) concibió la imagen.

Adriana Pazos, directora de Producciones Colibrí, y el crítico e investigador musical Joaquín Borges, presentaron el material.

Cabreja dijo a Prensa Latina que está muy feliz y contento con este disco que se acaba de lanzar a las distintas plataformas digitales para el mundo.

El trovador explicó que el proyecto nació de su lectura permanente de la obra de Dalton desde sus años de estudiante en la Universidad de La Habana. «Me enamoré de su obra, de su poética, de su autenticidad», afirmó.

La producción busca situar la poesía del autor salvadoreño en el circuito musical latinoamericano y ampliar su difusión internacional desde Cuba.

La presentación del fonograma forma parte de la programación de la XXXII Fiesta de la Cultura Iberoamericana, evento que reúne en Holguín a creadores de la región.