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Cienfuegos vuelve a brillar en el Torneo Internacional de Bádminton Giraldilla de La Habana

PorPrimitivo González Prado

Mar 20, 2026 #bádminton, #Cienfuegos, #deportes

En La Habana, el Torneo Internacional de Bádminton Giraldilla volvió a tener cosecha de representantes cienfuegueros.

Cuba conquistó tres medallas, todas con protagonismo de la artemiseña Taimara Oropesa, quien se llevó el oro en el single femenino. En el doble mixto, Oropesa sumó otra presea dorada junto al cienfueguero Roberto Carlos Herrera, principal figura masculina del país.

La tercera medalla llegó en el doble femenino, donde Oropesa y la cienfueguera Leyanis Contreras alcanzaron la plata.

El Giraldilla, uno de los doce torneos del área que otorgan puntos para el ranking mundial, permite a los cubanos medirse con atletas de mayor nivel, pese a las limitaciones de recursos que dificultan asistir a otros certámenes.

También destacó la cienfueguera Talía Roque, la más joven de la selección nacional, quien mostró buen desempeño y se prepara en Artemisa para el próximo Internacional de La Habana, previsto del 1 al 5 de abril.

Por Primitivo González Prado

Licenciado en Periodismo. Periodista en el Telecentro Perlavisión.

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