La canción o el tema musical de la sesenta edición de los Juegos Escolares lleva el sello del autor e interprete cienfueguero Yonaiki Calzada Gómez.

Arriba Inder comenzaron lo juegos escolares, comenzaron los Juegos Escolares arriba Cuba. Así comienza la canción.

Yonaiki Calzada Gómez cuenta que directivos del IDER le piden que hiciera la canción de la sexagésimo edición de los juegos escolares “y dije que si ,además de que confiaba de que iba a salir bien porque lo siente. Y mira ahí está la canción .

En poco más de tres meses consolidó este encargo. Yonaiki confiesa que la letra trata de hablar un poco de que significan los juegos escolares para nuestro país y fuera de nuestro país, para el mundo, “involucro los juegos de los niños en la nación con la política cultural ,por eso se me ocurrió poner a la canción paso a paso porque yo pienso que paso a paso las cosas salen mejor”.

El cómo y el porqué de la inclinación de Yonaiki por el tema del deporte ahora desde el arte, tiene sus raíces desde la infancia. En tal sentido ,el artista precisa: “Desde chiquito me creo pelotero , desde niño el juego de pelota me encanta, ese es mi deporte favorito y es el que más he practicado en la vida”.

En toda obra artística el apoyo familiar es importante y su esposa Wendy Prieto, quizás por pasión o por amor resulta su jueza como lo es de profesión. Wendy dijo que aunque en esta ocasión no tuvo participación como en otras canciones, “a esta si le di mi visto bueno de que pega y atrapa y sobre entre los jóvenes”.

Y si de encargos musicales se trata ya este autor e intérprete cienfueguero procesa un tema para la etapa estival.