Por retomar planos cimeros en la categoría juvenil lucha libre en Cienfuegos

En 2023, la categoría juvenil de lucha libre en Cienfuegos por la calidad de los atleta de este nivel en la provincia, se pronosticaba la mejor actuación de los cienfuegueros de la última década en el torneo nacional juvenil, sin embargo las limitaciones de recursos imperantes en el país impidió el desarrollo del torneo.

Con atletas con experiencias competitivas en las categorías juvenil y la escolar, cada sesión de entrenamiento en el colchón de la escuela de alto rendimiento Jorge Agostini Villasana, de Cienfuegos, aporta dividendos en los propósitos en la preparación físico técnico y táctico para encarar la confrontaciones del nuevo año de los atletas de lucha libre categoría juvenil de Cienfuegos.

El experimentado entrenador cienfueguero de la categoría juvenil, Miguel Maya, considera que las condiciones en estos momentos son idóneas para enfocar el trabajo en los juegos nacionales juveniles, a pesar de que no tuvimos competencias de este nivel en 2023. “Teníamos como meta ganar los juegos juveniles y no realizar los juegos juveniles nos dio un fuerte golpe en no poder realizar nuestro sueño, pero en estos momentos la preparación marcha muy bien , yo diría más el óptimo para tener un buen resultado en los juegos nacionales juveniles”.

La lucha libre cienfueguera en la década del ochenta del pasado siglo tuvo resultados sobresalientes ahora con una nueva generación de atletas y entrenadores procura retornar a planos cimeros conscientes de que resulta una carrera de resistencia y no de velocidad.