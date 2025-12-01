Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos Cultura

Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos: 18 años como guardiana del patrimonio material e inmaterial de la Perla del Sur

PorJorge Domínguez Morado

Dic 1, 2025 #Cienfuegos, #Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, #Patrimonio Cultural de la Humanidad

La Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos (OCCC) arriba este primero de diciembre a su aniversario 18 como la institución que tiene el reto principal de proteger no sólo los valores arquitectónicos del Centro Histórico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, sino también el legado material e inmaterial del pueblo cienfueguero.

«Todas las personas o todos los organismos que radican dentro del centro histórico tienen que consultar con nosotros los trámites que quieren realizar de cualquier índole», afirma Roxana Labairu Batista, directora de la institución.

«No sólo estamos hablando de que yo en mi vivienda o en mi organismo quiero hacer una reparación al interior de mi edificación o en el exterior, sino también damos trámites para el autorizo de la pintura, indicamos a la persona cómo es que se debe pintar. Por ejemplo, en los estudios que hemos hecho, se determinó que los muros se pintaban de colores pasteles, los salientes que son todos estos elementos decorativos que tienen nuestras falladas se pintaban de color blanco».

La OCCC promueve actividades culturales con niños, adolescentes y adultos mayores. «Hemos llevado a los estudiantes al cementerio para que no lo vean sólo como un lugar de enterramiento, sino un lugar donde se pueden interpretar muchas cosas. Ya se han convertido en actividades identitarias nuestras, las tertulias donde se tratan diferentes temas todos los meses, el encuentro con la cultura francesa que es bien interesante donde llevamos especialistas, los recorridos de Sendas. Estamos llegando no sólo a las escuelas que radican en el centro histórico, no sólo porque nuestra labor ha llegado a ellas, sino porque ellos nos han pedido saber un poco más sobre su ciudad y eso es muy interesante».

Taller Conociendo mi Ciudad, con niños de 4 to grado de la Escuela Primaria Carlos Manuel de Céspedes los llevó a un viaje por los orígenes del patrimonio.

Labairu Batista se refiere también a los resultados de los proyectos de colaboración y menciona el programa de Cuba’s Horse Inc para la salud equina, como resultado de las alianzas con la Oficina del Historiador de La Habana.

La promoción de toda la gestión de la OCCC ha contado con el apoyo de la radio base Fernandina Radio y la revista cultural Bitácora de Jagua.

La Escuela Taller de Restauración “Joseph Tantete Dubruiller” constituye además uno de los centros de la institución. En sus aulas, los jóvenes aprenden albañilería, carpintería, forja, soldadura, cerámica y jardinería.⁣

 

Uno de los pilares más destacados es la Escuela Taller de Restauración “Joseph Tantete Dubruiller”

Actualmente  la sede de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos radica en el Palacio García de la Noceda, valioso testimonio del patrimonio edificado en la Perla del Sur.

A propósito de esta celebración, Irán Millán Cuétara, fundador de la OCCC, quien fuera por más de cinco lustros su director, escribió este lunes en la red social Facebook. «El transitar durante todos estos años de su colectivo laboral y con el rescate de cada una de sus sedes y dependencias, han consolidado nuestra misión de GUARDIANES DE LA MEMORIA Y PROFETAS DEL FUTURO , como nos definiera nuestro querido y siempre presente Eusebio Leal Spengler. Muchas Felicidades a los Fundadores de la Oficina, al lindo colectivo laboral actual con su Directora Roxana Labairu al frente, a las Autoridades del territorio y a la Red de Oficinas, que propician el feliz desarrollo presente y futuro del Patrimonio cubano y cienfueguero.»

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Entrada relacionada

Cine Cultura

«Maradona inspiró mi pasión por el cine», afirma realizador italiano

Dic 1, 2025 Ansa Latina
Cine Cultura

Comenzó conteo regresivo para Festival de Cine de La Habana

Dic 1, 2025 Prensa Latina
Béisbol Cienfuegos Cuba

La Pelota ⚾️ Elefantes despiden a Leopardos con contundente nocao (+📹)

Nov 30, 2025 Héctor Castillo Toledo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión